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        Haberler Dünyadan Ünlü şarkıcı Oliver Tree helikopter kazasında hayatını kaybetti

        Ünlü şarkıcı Oliver Tree helikopter kazasında hayatını kaybetti

        ABD'li şarkıcı Oliver Tree, Brezilya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. 32 yaşındaki müzisyenin ölümüne neden olan kazanın, iki helikopterin havada çarpışması sonucu gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Helikopter kazasında hayatını kaybetti

        Müzik dünyasında "Life Goes On" ve "Miss You" şarkılarıyla tanınan Oliver Tree, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen helikopter kazasında hayata veda etti. Tam adı Oliver Tree Nickel olan şarkıcı, iki helikopterin çarpışmasında hayatını kaybeden altı kişiden biri olarak belirlendi. Tree, 32 yaşındaydı.

        Yetkililer, helikopterlerden birinin, içinde birkaç elektrikli aracın park halinde bulunduğu bir otomobil bayisine düştüğünü ve çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

        Çarpışmanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Tree, dünya turnesi sırasında Güney Amerika ülkesini ziyaret ediyordu. 6 Haziran'da Sao Paulo'da bir konser vermişti ve 13 Temmuz'da Portekiz'in Lizbon kentinde bir konserle turnesine devam etmesi bekleniyordu.

        Şarkıcının yanındaki yolcular arasında Brezilyalı bir müzik yapımcısı, Arjantinli bir video yönetmeni ve internette Gaspi olarak bilinen Arjantinli YouTuber Gaspar Prim de bulunuyordu.

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        #Oliver Tree
        #helikopter
        #Kaza
        #ölüm
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