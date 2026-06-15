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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi | Bitlis haberleri | Son dakika haberleri

        Tarih: 14 Haziran! Lapa lapa yağdı... Haziranda kar sürprizi!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü. ağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, yaptığı çekimi paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!

        Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

        SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü.

        Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

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        O ANLARI KAYDA ALDI

        Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

        HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ

        Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

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