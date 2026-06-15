Tarih: 14 Haziran! Lapa lapa yağdı... Haziranda kar sürprizi!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü. ağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, yaptığı çekimi paylaştı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü.
Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
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O ANLARI KAYDA ALDI
Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.
HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ
Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.
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