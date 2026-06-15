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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Avustralya -Türkiye maçı dünya basınında - Dünya bu işe şaşırdı!

        Avustralya-Türkiye maçı dünya basınında

        2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Avustralya - Türkiye maçı dış basında da kendine yer buldu. 2-0 kaybettiğimiz mücadelenin ardından Vincenzo Montella'nın performansı İtalyan medyasında gündeme gelirken Almanya, İngiltere başta olmak üzere önemli kuruluşlar mücadeleye yer ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        DAILY MAIL: Avustralya, Türkiye’yi 2-0’lık çarpıcı bir skorla mağlup etti. Favoriler arasında yer almayan Avustralya attığı iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

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        THE SUN: Avustralya, D Grubu’nda büyük bir sürpriz yaptı. Irankunda ve Metcalfe’nin golleri, Avustralyalılar için muhteşem bir galibiyet getirdi.

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        LA GAZZETTA DELLO SPORT: Montella için kötü başlangıç. Türkiye, Avustralya duvarına çarptı.

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        CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye, fiziksel gücü yüksek Avustralya’ya çözüm bulamadı.

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        TUTTOSPORT: Avustralyalı gençler, Türkiye’yi şaşkına çevirdi. Turnuvanın şimdiye kadar en çarpıcı sonucuydu.

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        BILD: Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları bulunan Türkiye, Avustralya’ya ayak uyduramadı. Avustralya’nın atletizmi, Türkiye’nin tekniğini bozdu.

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        AS: Arda Güler için talihsiz bir başlangıç. Avustralya, büyük bir sürpriz yaptı. Genç Irankunda muhteşem bir gol attı ve Real Madrid oyuncusunun önünü kesti.

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        MARCA: Avustralya, Popovic’in oyuncularının muhteşem performansı sayesinde Arda Güler’in Türkiye’sini mağlup etti.

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        L’EQUIPE: 2002’deki destansı serüveninden bu yana Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Türkiye, Vancouver’da Avustralya’nın kurduğu tuzağa düştü.

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        THE INDEPENDENT: Avustralya, Vancouver’da Türkiye’yi 2-0 yenerek D Grubu’ndaki ilk maçında 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadarki en büyük sürprizi gerçekleştirdi.

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