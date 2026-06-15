Avustralya-Türkiye maçı dünya basınında
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Avustralya - Türkiye maçı dış basında da kendine yer buldu. 2-0 kaybettiğimiz mücadelenin ardından Vincenzo Montella'nın performansı İtalyan medyasında gündeme gelirken Almanya, İngiltere başta olmak üzere önemli kuruluşlar mücadeleye yer ayırdı
DAILY MAIL: Avustralya, Türkiye’yi 2-0’lık çarpıcı bir skorla mağlup etti. Favoriler arasında yer almayan Avustralya attığı iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşkına çevirdi.
THE SUN: Avustralya, D Grubu’nda büyük bir sürpriz yaptı. Irankunda ve Metcalfe’nin golleri, Avustralyalılar için muhteşem bir galibiyet getirdi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Montella için kötü başlangıç. Türkiye, Avustralya duvarına çarptı.
CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye, fiziksel gücü yüksek Avustralya’ya çözüm bulamadı.
TUTTOSPORT: Avustralyalı gençler, Türkiye’yi şaşkına çevirdi. Turnuvanın şimdiye kadar en çarpıcı sonucuydu.
BILD: Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları bulunan Türkiye, Avustralya’ya ayak uyduramadı. Avustralya’nın atletizmi, Türkiye’nin tekniğini bozdu.
AS: Arda Güler için talihsiz bir başlangıç. Avustralya, büyük bir sürpriz yaptı. Genç Irankunda muhteşem bir gol attı ve Real Madrid oyuncusunun önünü kesti.
MARCA: Avustralya, Popovic’in oyuncularının muhteşem performansı sayesinde Arda Güler’in Türkiye’sini mağlup etti.
L’EQUIPE: 2002’deki destansı serüveninden bu yana Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Türkiye, Vancouver’da Avustralya’nın kurduğu tuzağa düştü.