15-21 Haziran haftalık burç yorumları

Bu hafta gökyüzü oldukça güçlü ve yön değiştirici etkiler taşıyor. 15 Haziran'da İkizler burcundaki Yeniay ile birlikte iletişim, kararlar, anlaşmalar ve zihinsel başlangıçlar alanında yeni bir sayfa açılıyor.

Bazılarına göre asteroit, bazılarına göre ise kuyruklu yıldız olarak kabul edilen Chiron'un 19 Haziran'da Boğa burcuna geçişiyle para, güven, özdeğer ve sahip olduklarınızla ilgili yaralar şifalanmaya başlıyor.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesi ve yaz gündönümüyle birlikte duygular, aile ve iç dünyaya dönüş teması güçleniyor. Peki 15-21 Haziran'da burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

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Sevgili Koçlar, Yeniay ile yakın çevre, eğitim ve iletişim alanında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Chiron etkisiyle maddi konularda geçmişten gelen bazı korkularla yüzleşip şifalanma sürecine girebilirsiniz.

Sevgili Boğalar, hayatınızda özdeğer alanında yeni bir dönem başlıyor. Chiron burcunuza geçerken geçmişte sizi zorlayan konuları fark edip güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, Yeniay tam burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda güçlü bir reset etkisi var; görünüşünüz, kararlarınız ve yönünüz değişebilir.

Sevgili Yengeçler, daha çok içe dönük bir süreçtesiniz. Kapanışlar ve hazırlıklar gündemde olabilir. Güneş burcunuza girerken sahne yavaş yavaş size dönüyor.

Sevgili Aslanlar, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız üzerinden yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Gelecek planlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, kariyerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

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Sevgili Teraziler, eğitim, yurtdışı, hukuk ve inançlar alanında yeni kapılar açılabilir. Hayata bakış açınızda genişleme yaşayabilirsiniz.

Sevgili Akrepler, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar alanında dönüşüm söz konusu. Güven temalarıyla ilgili şifalanma süreci gözüküyor.

Sevgili Yaylar, ilişkiler ve ortaklıklarda yeni bir dönem başlıyor. Partnerinizle aranızda önemli kararlar gündeme gelebilir.

Sevgili Oğlaklar, günlük yaşam, iş düzeni ve sağlık konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Rutinlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Sevgili Kovalar, aşk, yaratıcılık ve keyif alanında hareketli bir dönem başlıyor. İlham veren yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sevgili Balıklar, ev, aile ve köklerle ilgili yeni bir sayfa açılıyor. Taşınma, düzen değişikliği ya da aile içi konular gündeme gelebilir.