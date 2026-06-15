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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu: Matias Soulé - Bonservis 40 milyon Euro -

        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası! Temaslar başladı

        Fenerbahçe'de büyük operasyon! Sarı-lacivertliler, Roma'nın kanat maestrosu Matias Soulé'yi transfer listesine ekledi. Borussia Dortmund ve Premier Lig ekiplerinin de takibindeki Arjantinli yetenek için İtalyan kulübünün bonservis beklentisi ise 40 milyon Euro! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Matias Soule'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

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        İtalyan basınından Il Tempo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, Matias Soule'yi transfer listesine alarak oyuncunun şartları hakkında araştırma yapmaya başladı.

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        Haberde, sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier League ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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        Roma'nın mali dengelerini korumak amacıyla gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılan haberde, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

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        Sağ kanatta görev yapan Arjantinli futbolcunun, AS Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Geçen sezon Roma formasıyla 42 resmi maçta görev alan Soule, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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        Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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