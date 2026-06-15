Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası’nda Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı - (Türkiye - Avustralya maçı)

        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı

        24 yıl aradan sonra katıldığımız 2026 Dünya Kupası'nda, Türkiye-Avustralya karşılaşması sadece saha içindeki sonuçla değil, maç sonrasında sosyal medyada dönen tartışmalı görsellerle de gündeme oturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacılar arasında "kaybolduğu" iddiasıyla paylaşılan fotoğraf, kısa sürede milyonlara ulaştı. Ancak gerçeğin, yapay zeka tarafından kurgulandığı ortaya çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Takımımız Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na tatsız bir başlangıç yaptı ilk maçında rakibi Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sosyal medyada paylaşılan ve Kerem Aktürkoğlu'nun dev savunmacılar arasında ezildiğini gösteren o "ikonik" fotoğraf, bir yapay zeka ürünü çıktı.

        2

        Maçın ardından sosyal medyada hızla yayılan bir karede, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun, Avustralya’nın uzun boylu savunmacıları Circati, Souttar ve Burgess arasında adeta "kaybolduğu" görülüyordu.

        3

        Avustralya savunmasının 1.90 cm üzerindeki boy ortalamasına vurgu yapan bu görsel, kısa sürede "devler karşısında çaresizlik" temalı yorumlarla paylaşıldı.

        4

        Ancak fotoğrafın detayları incelendiğinde, durumun bir "kadraj hilesinden" öte, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir manipülasyon olduğu anlaşıldı. Formalardaki numaralardan oyuncu tercihlerine kadar birçok hata, görselin tamamen dijital bir kurgu olduğunu kanıtladı.

        5

        İŞTE O DETAYLAR

        Görselin yapay zeka ürünü olduğunu kanıtlayan en net veriler, oyuncuların forma numaralarında ortaya çıktı.

        6

        1- Kerem Aktürkoğlu'nun solunda 15 numaralı bir oyuncu görülüyor... Avustralya kadrosunda 15 numaralı formayı giyen Kai Trewin, maç boyunca tek bir dakika bile süre almadı.

        7

        2- Kerem Aktürkoğlu'nun sağında yer alan Cameron Burgess ise gerçekte 21 numaralı formayı giyerken, yapay zeka görselde oyuncuya hatalı bir şekilde 19 numarayı atadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da sağanak etkili oldu

        Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        Trump: Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok
        Trump: Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Yürek yakan olay! Baba ile oğlu aranıyor!
        Yürek yakan olay! Baba ile oğlu aranıyor!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Kabine toplanıyor: ABD-İran hattındaki anlaşma, NATO Zirvesi hazırlıkları masada
        Kabine toplanıyor: ABD-İran hattındaki anlaşma, NATO Zirvesi hazırlıkları masada
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        İşçilerin yıllık izin hakları
        İşçilerin yıllık izin hakları
        Genç yönetici ağlattı... Atla gelen ölüm!
        Genç yönetici ağlattı... Atla gelen ölüm!
        Ayrılık itirafı
        Ayrılık itirafı
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları