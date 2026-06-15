Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
24 yıl aradan sonra katıldığımız 2026 Dünya Kupası'nda, Türkiye-Avustralya karşılaşması sadece saha içindeki sonuçla değil, maç sonrasında sosyal medyada dönen tartışmalı görsellerle de gündeme oturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacılar arasında "kaybolduğu" iddiasıyla paylaşılan fotoğraf, kısa sürede milyonlara ulaştı. Ancak gerçeğin, yapay zeka tarafından kurgulandığı ortaya çıktı!
A Milli Takımımız Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na tatsız bir başlangıç yaptı ilk maçında rakibi Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sosyal medyada paylaşılan ve Kerem Aktürkoğlu'nun dev savunmacılar arasında ezildiğini gösteren o "ikonik" fotoğraf, bir yapay zeka ürünü çıktı.
Maçın ardından sosyal medyada hızla yayılan bir karede, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun, Avustralya’nın uzun boylu savunmacıları Circati, Souttar ve Burgess arasında adeta "kaybolduğu" görülüyordu.
Avustralya savunmasının 1.90 cm üzerindeki boy ortalamasına vurgu yapan bu görsel, kısa sürede "devler karşısında çaresizlik" temalı yorumlarla paylaşıldı.
Ancak fotoğrafın detayları incelendiğinde, durumun bir "kadraj hilesinden" öte, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir manipülasyon olduğu anlaşıldı. Formalardaki numaralardan oyuncu tercihlerine kadar birçok hata, görselin tamamen dijital bir kurgu olduğunu kanıtladı.
İŞTE O DETAYLAR
Görselin yapay zeka ürünü olduğunu kanıtlayan en net veriler, oyuncuların forma numaralarında ortaya çıktı.
1- Kerem Aktürkoğlu'nun solunda 15 numaralı bir oyuncu görülüyor... Avustralya kadrosunda 15 numaralı formayı giyen Kai Trewin, maç boyunca tek bir dakika bile süre almadı.