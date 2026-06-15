İsrail Savunma Bakanı Katz: İsrail Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

Katz'ın açıklamaları, ABD-İran hattında geçici anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail'den yapılan ilk resmi açıklama oldu.

Katz, İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde elinde tuttuğu topraklarda "süresiz olarak" kalmayı planladığını söyledi. İran, savaşla ilgili geçici anlaşmayı İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurmasına bağlamıştı.

Katz ayrıca, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İsrail'e saldırması durumunda, İsrail'in İran'a "büyük bir güçle" karşılık vereceğini söyledi.

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Son iki buçuk yılda İsrail, Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

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İSRAİL'İN AŞIRI SAĞCI BAKANI: ABD'NİN SÖMÜRGESİ DEĞİLİZ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstererek, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı mutabakatın "kendilerini bağlamayacağını ve İsrail'in ABD'nin sömürgesi olmadıklarını" savundu.

Sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi değil." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"Güvenliğimizi güvence altına almayan bu anlaşmaya ortak değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Hizbullah'ın tamamen dağıtılmasından daha az hiçbir şeye razı olmamalıyız. Kesinlikle İsrail'e yönelen ateş karşısında bir an bile sessiz kalmamalıyız."

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan her bir insansız hava aracı (İHA) veya füzenin, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir İsrail saldırısıyla sonuçlanacağını" öne sürdü.