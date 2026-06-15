Azmin hikayesi! 71 yaşında başladığı üniversiteden 75 yaşında mezun oldu

Bayburt tarihi üzerine yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı çalışmalarla tanınan araştırmacı yazar Veysel Gider, 2022 yılında Tarih Bölümü’nü kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Gider, mezuniyet töreninde cübbe giyerek, diplomasını aldı. 71 yaşında üniversiteye başlamasıyla hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Gider, azmiyle çevresindekilerin de takdirini topladı.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende Gider’in mezuniyet sevincine ailesi, yakınları ve arkadaşları da ortak oldu.

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"KENDİMİ ONLARIN YAŞINDA HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Gider, "Bu okulda öğrencilere bir konferans verdim. Konferansın bitiminde bütün öğrenci arkadaşlar ‘hocam’ diye bana hitap etmeye başlayınca, 'Arkadaşlar ben lise mezunuyum, siz üniversitede okuyorsunuz. Ben hocanız değilim, siz benim hocamsınız ama size bir söz vereyim, sınava gireceğim, Tarih Bölümü’ne geleceğim, o zaman ne derseniz deyin' dedim. Sözümde durdum, sınava girdim. İlk tercihim tarih, ikinci tercihim Türk Dili ve Edebiyatı oldu. Birinci sıradaki Tarih Bölümü’nü kazandım, kaydoldum. 4 yıl önce verdiğim sözü tuttum, okula başladım şimdi de mezun oluyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşlarıyla güzel bir üniversite dönemi geçirdiğini ifade eden Gider, "İlk yıl bölümde 64 öğrenci arkadaşımız vardı. Şu anda yanılmıyorsam 22-24 arkadaşla mezun olduk. Tabii arkadaşlarım hep gençti. Ben 75 yaşındayım. Onlarla birlikte olunca ben de kendimi onların yaşında hissetmeye başladım. Arkadaşlığımız güzel bir düzeyde sürdü. Bundan sonra da nereye giderlerse gitsinler bu birlikteliğimizin süreceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİSİNİ SINIFÇA SEVER, SAYARIZ"

Gider’in sınıf arkadaşı Ali Albayrak ise 'babacan' diye bahsettiği Gider ile aynı sıraları paylaştığını belirterek, "Veysel amcayla aynı sırada okuduk, aynı derslere girdik. Sınavlarda beraberdik. Kendisi çok babacan, güzel bir insandır. Tez döneminde de bizlere yardımı dokunmuştur. Kendisini sınıfça sever, sayarız. İnşallah bundan sonra da yolu hep açık olur" dedi.

MEZUNİYET TÖRENİNE ÇOCUKLARI VE TORUNLARI DA GELDİ

Veysel Gider’in eşi Nagihan Gider de 4 yıl boyunca eşine destek olduğunu söyledi.

İlkokul çocuğunu okula gönderircesine her gün kendisine kahvaltı hazırladığını, eşini okula ütülü kıyafetlerle gönderdiğini aktaran Nagihan Gider, "İlkokul çocuğu okula nasıl gönderilirse 4 yıl eşimi okula o şekilde gönderdim. Okuldan gelirdi, yemeğini hazırlardım, yedirip tekrar okula gönderirdim. Kıyafetlerini ütüler, okula yolcu ederdim. Öğle yemeğine gelirdi, 'İyi keyfin var, benden keyiflisin' derdim. Eşim de ‘Bir daha olsa yine okurum’ derdi" ifadelerini kullandı.

Eşine mezuniyet hediyesi olarak saat aldığını belirten Nagihan Gider, "Mezuniyetinde de onu yalnız bırakmadım. Geldim, bekledim. Mutlu ettik, gidiyoruz" diye konuştu.

Eşinin öğretmen olması şartıyla anlaşma yaptığını, öğretmen olamazsa saati geri alacağını şakayla ifade eden Nagihan Gider, eşinin mutlu gününe torunları ve çocuklarıyla geldi. Eşini tebrik ederek, başarılar diledi.

Tarih alanındaki ilgisini akademik eğitimle destekleyen Gider, öğrenim sürecinde 'Tarih Yazımında Kısa Bir Yöntem' isimli bir de kitap yazdı.