Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüzden suçlu bulunarak dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Veliaht Prenses'in eski eşinden olan 29 yaşındaki oğlu, altı hafta süren ve şiddet, uyuşturucu kullanımı ve cinsel saldırı iddialarını ortaya koyan yargılamanın ardından bugün iki tecavüz suçundan mahkum oldu.

Oslo mahkemesi ayrıca 40 suçlamayla yargılanan Hoiby'yi eski kız arkadaşı Nora Haukland'a saldırmaktan, tehditler savurmaktan ve trafik suçları işlemekten suçlu buldu, ancak Hoiby, hakkındaki diğer iki tecavüz suçlamasından beraat etti.

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Mette-Marit'in oğlu, 2018 ile 2024 yılları arasında dört kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Bu mahkumiyet, annesi 2001 yılında, o henüz dört yaşındayken Veliaht Prens Haakon ile evlendikten sonra kamuoyunun gözü önünde büyüyen Hoiby için büyük bir düşüşü işaret ediyor. Hoiby, kraliyet ünvanı taşımamasına ve resmi görevler yürütmemesine rağmen, Norveç kraliyet ailesiyle yakın bir ilişki içinde bulunuyor.

Mahkeme, aralarında dört tecavüz, saldırı, uzaklaştırma kararı ihlali, uyuşturucu suçları ve trafik ihlallerinin de bulunduğu 40 suçlamayla ilgili delilleri değerlendirdikten sonra Hoiby hakkında cezayı açıkladı. Uzaklaştırma kararı ihlaliyle ilgili bir suçlama ise düşürüldü. İddia edilen tecavüz olaylarından biri Veliaht Prens'in aile evinin bodrumunda gerçekleşti.

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En ciddi suçlamaları reddederken bazı hafif suçları kabul eden Hoiby, karar açıklanırken mahkemede fiziksel olarak bulunmadı, bunun yerine video bağlantısı aracılığıyla duruşmaya katıldı.

PRENSES HASTALIKLA BOĞUŞUYOR

Bu karar, özellikle son aylarda sağlığı ciddi şekilde kötüleşen Veliaht Prenses Mette-Marit için son derece zor bir dönemde denk geldi.

Yıllardır akciğer fibrozuyla (akciğer dokusunun hasar görerek kalınlaşması ve sertleşmesi) mücadele eden Veliaht Prenses Mette-Marit için nefes almak giderek zorlaşıyor. Bu ayın başlarında sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Mette-Marit, Norveç'in ulusal akciğer nakli bekleme listesine alındı.

ÖZÜR DİLEDİ

Kraliyet ailesi, Mette-Marit'in cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisinin ortaya çıkması nedeniyle de zor bir dönem geçirmişti. Epstein dosyaları, Veliaht Prenses'in, Epstein'in 2008'de reşit olmayan bir kızı istismar ettiği suçunu kabul etmesinden çok sonra bile onunla sık sık iletişim halinde olduğunu ortaya koymuştu. Mette-Marit, mart ayında yaptığı özür açıklamasında, Epstein ile tanışmamış olmayı dilediğini belirterek, "Geçmişini daha dikkatli araştırmadığım için sorumluluk almış olmam önemli. Bu kadar manipüle edilip, aldatılmış olmanın sorumluluğunu da üstlenmeliyim" demişti.