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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Ağaçlıkta ölü bulunmuştu... Yüzlerce saatlik kamera kayıtları ve boynundaki kırık cinayeti çözdürdü! | Son dakika haberleri

        Ağaçlıkta ölü bulunmuştu... Yüzlerce saatlik kamera kayıtları ve boynundaki kırık cinayeti çözdürdü!

        İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un dosyasında cinayet gerçeği ortaya çıktı. İlk etapta "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayda, Adli Tıp'ın tespit ettiği kritik bulgu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Boynundaki kıkırdak kırığı nedeniyle dosya "kasten öldürme" soruşturmasına çevrilirken, Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma olayı çözdü

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
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        Cinayete uzanan olay 26 Mayıs günü Kartal Yakacık Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda Osman Oruç’un cansız bedeni bulunmasıyla başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; vücudunda delici ve kesici iz bulunmayan 39 yaşındaki Osman Oruç’un cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edildi. “Kasten öldürme’ suçuna giren bu bulgu üzerine soruşturmaya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri müdahil oldu.

        GÖLET PARKI'NDA DARP EDİLİP ARACA BİNDİRİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, HTS kayıtları ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında Osman Oruç’un olay öncesinde Sultanbeyli Gölet Parkı’nda bulunurken yanına gelen bir kişi tarafından darp edilip sonrasında da zorla araca sindirildiği görüldü.

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        ORTAK BAZ KAYDI ŞÜPHELİYE ULAŞTIRDI

        Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında maktulle olay günü yoğun irtibat kurduğu ve aynı bölgelerde ortak baz kayıtları bulunduğu belirlenen 40 yaşındaki Ercan K. şüpheli olarak tespit edildi. Ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın da şüpheli tarafından Yediemin Otoparkından teslim alındığı ortaya çıkarıldı.

        "ŞAKALAŞIYORDUM, DÖVMEDİM" SAVUNMASI

        Cinayet Büro ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Ercan K., 12 Haziran 2026 günü Üsküdar’da sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, "Şakalaşıyordum, dövmedim" dedi. Ancak soruşturmayı yürüten ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen araç üzerinde luminol çalışması başlattı.

        Araçta kan ve iz bulgularına yönelik incelemeler sürerken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Lüminol çalışması nedir?

        Lüminol çalışması, olay yerinde çıplak gözle görülmeyen kan izlerini ortaya çıkarmak için yapılan adli inceleme yöntemidir.

        “Lüminol” adlı kimyasal madde, kandaki demirle tepkimeye girerek karanlık ortamda mavi ışık yayar. Böylece silinmiş ya da temizlenmiş kan izleri tespit edilmeye çalışılır. Bu yöntem özellikle cinayet soruşturmalarında delil bulmak için kullanılır.

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