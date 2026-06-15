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        Galatasaray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü: 10+2+2!

        TFF'nin önümüzdeki sezon için aldığı 10+4'lük yabancı sınırı sonrası transferde eli daralan Galatasaray, yeni bir formülle TFF'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanının 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için federasyona başvuruda bulundu.

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı bazı kulüplerin elini daraltırken; hamle haklarını genişletmek isteyen Galatasaray, TFF’nin kapısını çok konuşulacak bir revizyon önerisiyle çaldı.

        Mevcut formattaki "+4"lük genç yabancı havuzunun kulüplerin hareket alanını aşırı daralttığını savunan sarı-kırmızılı kurmaylar, kuralın 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için resmi adımları attı.

        TFF'nin mevcut planına göre, kadroya yazılacak 14 yabancı oyuncunun 10'unda yaş şartı aranmazken, kalan 4 oyuncunun mutlaka 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu tutuluyor.

        10+2+2 FORMÜLÜ

        Galatasaray yönetimi ise bu keskin sınırın hem kaliteli genç oyuncu bulma maliyetini artırdığını hem de kulüpleri transferde çıkmaza soktuğunu belirterek TFF'ye şu esnek formülü sundu:

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        10 Oyuncu: Yaş sınırı olmaksızın as kadro.

        +2 Oyuncu: 2000 ve sonrası doğumlu (Daha tecrübeli ama hâlâ genç statüsünde) yabancılar.

        +2 Oyuncu: TFF’nin şart koştuğu 2003 ve sonrası doğumlu (23 yaş altı) potansiyelli isimler.

        Sarı-kırmızılı idareciler, federasyon yetkilileriyle yaptığı istişarede sınırının kademeli hale getirilmesinin Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki rekabetçiliğini koruyacağını vurguladı.

        Doğrudan 2003 ve sonrası doğumlu 4 kaliteli yabancı bulup kadroya monte etmenin piyasa şartlarında çok zor olduğu vurgulandı.

        Yaş sınırının iki oyuncu için 2000 yılına çekilmesinin kulüplerin elini bu kadar daraltmayacağına; hem scouting başarı şansı artacağıan hem de mali yükü hafifleteceğine dair inanç belirtildi

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