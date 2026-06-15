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        Haberler Magazin Özlem Ada Şahin: Otel değil ev

        Özlem Ada Şahin: Otel değil ev

        Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.

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        Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

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        Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde tatil fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in bir takipçisi, otellerdeki hijyen koşullarına ilişkin uyarıda bulundu.

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        Ünlü isim, "Burası otel değil ev" ifadelerini kullanarak tatil yaptığı yerin kendilerine ait olduğunu belirtti.

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        Şahin'in bu yanıtı sosyal medyada çok konuşuldu.

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        #Özlem Ada Şahin
        #Berkay
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