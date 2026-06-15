Özlem Ada Şahin: Otel değil ev
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:09 Güncelleme:
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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.
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Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.
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Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde tatil fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in bir takipçisi, otellerdeki hijyen koşullarına ilişkin uyarıda bulundu.