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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Hamile Elif Civil'i öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu | Son dakika haberleri

        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!

        Kastamonu'da, 8 aylık hamile eşi Elif Civil'i öldürdükten sonra yaklaşık 10 gün, 1.5 yaşındaki çocuğuyla birlikte cesetle aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Berkan Civil, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. "8 gün ben ölü gibi uyumuşum" diyen sanığın cezası açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!

        Kastamonu'da kan donduran olay, 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi.

        EVDEN KÖTÜ KOKU GELMEYE BAŞLADI

        Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

        İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil’in cesediyle karşılaştı. Elif Civil’in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi.

        EŞ KATİLİ KOCA TUTUKLANDI

        Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil’i (29), 1.5 yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı’nda yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Civil, tutuklandı.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında, sanık Berkan Civil ile maktul Elif Civil’in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sanık avukatları hazır bulundu.

        "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

        Maktul Elif Civil’in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Berkan Civil ise, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum. 8 gün ben uyumuşum, ölü gibiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

        "8 GÜN ÖLÜ GİBİ UYUMUŞUM"

        Bana sigara veren o şahıs da yargılansın, neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim. 8 gün ölü gibi uyumuşum, kolay değil, kendimde değildim" dedi.

        ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ

        Sanık Berkan Civil’in avukatı da mütalaaya karşı savunmasını yaparak, suçlamaları kabul etmediklerini ve müvekkilinin beraatını talep etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Berkan Civil’in "eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan herhangi bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

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