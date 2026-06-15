Kastamonu'da kan donduran olay, 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi.

EVDEN KÖTÜ KOKU GELMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil’in cesediyle karşılaştı. Elif Civil’in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi.

EŞ KATİLİ KOCA TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil’i (29), 1.5 yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı’nda yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Civil, tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında, sanık Berkan Civil ile maktul Elif Civil’in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sanık avukatları hazır bulundu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Maktul Elif Civil’in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Berkan Civil ise, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum. 8 gün ben uyumuşum, ölü gibiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

"8 GÜN ÖLÜ GİBİ UYUMUŞUM"

Bana sigara veren o şahıs da yargılansın, neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim. 8 gün ölü gibi uyumuşum, kolay değil, kendimde değildim" dedi.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ

Sanık Berkan Civil’in avukatı da mütalaaya karşı savunmasını yaparak, suçlamaları kabul etmediklerini ve müvekkilinin beraatını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Berkan Civil’in "eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan herhangi bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.