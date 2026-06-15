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        Haberler Ekonomi Otomobil Yerli araçların payı yükselişe geçti

        Yerli araçların payı yükselişe geçti

        Mayıs ayında iş günü sayısının geçen yılın aynı ayına göre daha düşük olması otomotiv sanayine de yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15, otomobil ihracatı ise yüzde 29 geriledi. Bu dönemde pazarda yaşanan yüzde 8 daralmaya karşın yerli araç payında ise artış yaşandı. OSD raporuna göre, 2026 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yerli araç payı toplam taşıt araçlarında yüzde 30'dan yüzde 34'e, otomobilde yüzde 31'den yüzde 35'e, hafif ticari araçta yüzde 20'den yüzde 23'e yükseldi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        Yerli araçların payı yükselişe geçti

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 538 bin 718 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 20 gerileyerek 301 bin 367 adet olurken, ticari araç üretimi yüzde 6 artış gösterdi.

        Bu dönemde ağır ticari araç üretimi yüzde 8, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

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        5 AYDA 17 MİLYAR DOLAR İHRACAT

        Mayıs ayında iş günü sayısının geçen yılın aynı ayına göre daha düşük olması otomotiv sanayinin üretim ve ihracat rakamlarına yansıdı.

        Yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 15 geriledi ve 373 bin 825 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 5 bin 149 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk 5 aylık döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 18 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. 2026 yılı ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılına göre yüzde 2 oranında artarak 16.6 milyar dolar oldu.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği (OİB) verilerine göre ilk 5 aylık dönemde otomobil ihracatı 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 4,4 milyar dolar oldu. Ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 oranında arttı.

        YERLİ ARAÇ PAYI YÜKSELİŞTE

        2026’nın ilk 5 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daralarak 468 bin 507 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarında yüzde 10 oranında gerileme yaşandı ve 356 bin 256 adet oldu.

        Ticari araç pazarı ise yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken; hafif ticari araç pazarında yüzde 2 artış, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 11 gerileme görüldü.

        Pazardaki daralmaya karşın yerli araç payında artış yaşandı.

        2026 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yerli araç payı toplam taşıt araçlarında yüzde 30’dan yüzde 34’e, otomobilde yüzde 31’den yüzde 35’e, hafif ticari araçta yüzde 20’den yüzde 23’e, kamyonda ise yüzde 59’dan yüzde 66’ya yükseldi.

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