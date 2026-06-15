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        Haberler Dünya Son dakika: Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak | Dış Haberler

        Son dakika: Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la yapılacak imza törenine İran'dan Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılmasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la anlaşılmasının ardından İsviçre'de cuma günü düzenlenecek imza törenine dair kritik açıklamalarda bulundu.

        İran tarafından Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılmasını beklediklerini söyleyen Vance, "Anlaşma metnini bu hafta yayınlamayı umuyoruz" dedi.

        İran konusunda iki aşamalı bir doğrulama süreci olacağını belirten Vance, "Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Vance, hâlâ netleştirilmesi gereken çok sayıda ayrıntı olduğunu belirtti.

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        Anlaşmanın İsrail boyutuna da değinen Vance, "İsrail'de anlaşmayı destekleyen unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yeni Orta Doğu düzeninde İsrail'in kesinlikle masada bir yeri olacak" ifadesini kullandı.

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