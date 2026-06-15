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        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri

        Beşiktaş 10+4'lük yabancı kontenjanının +4'lük kısmı için harekete geçti. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı ve Fatawu'yu gündemine aldı.

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan kontenjana U23 hamleleri

        Beşiktaş, yeni yabancı oyuncu kuralında yer alan +4 kontenjanına büyük önem vererek U23’e yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Siyah-beyazlılar, sol bek mevkisine Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı, sol kanat için Ligue 2 ekibi Clermont’tan İlhan Fakılı’yı ve sağ kanat için Leicester City’den Fatawu’yu gündemine aldı.

        İlhan Fakılı’nın Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

        Kassoum Ouattara ve Fatawu için ise görüşmeler sürüyor.

        Siyah-beyazlılar transferleri kısa süre içinde sonuca ulaştırmayı hedefliyor.

        Fatawu
        Fatawu
        Kassoum Ouattara
        Kassoum Ouattara
        İlhan Fakılı
        İlhan Fakılı
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