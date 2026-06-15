Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri

Beşiktaş, yeni yabancı oyuncu kuralında yer alan +4 kontenjanına büyük önem vererek U23’e yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siyah-beyazlılar, sol bek mevkisine Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı, sol kanat için Ligue 2 ekibi Clermont’tan İlhan Fakılı’yı ve sağ kanat için Leicester City’den Fatawu’yu gündemine aldı.

İlhan Fakılı’nın Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Kassoum Ouattara ve Fatawu için ise görüşmeler sürüyor.

Siyah-beyazlılar transferleri kısa süre içinde sonuca ulaştırmayı hedefliyor.

Fatawu

Kassoum Ouattara

İlhan Fakılı