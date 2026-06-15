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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi | Ordu haberleri | Son dakika haberleri

        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!

        Ordu'da, akraba olan iki ailenin arazi kavgasında 60 yaşındaki Muammer Yılmaz, 68 yaşındaki Engin Yılmaz'ı, ruhsatsız silahıyla karnından ve bacağından vurdu. Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!

        Ordu'da olay, Ulubey ilçesinin Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Yılmaz (60) ile akrabası Engin Yılmaz (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        RUHSAT SİLAHIN TETİĞİNE BASTI

        Bunun üzerine iddiaya göre Muammer Yılmaz, akrabası Engin Yılmaz'a ruhsatsız tabancayla 2 el ateş etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Karın ve bacak bölgesinden yaralanan Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Yakalanan Muammer Yılmaz gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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