Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Burak Güler, 2017 yılı mart ayında, 3 kez istediği ancak ailesinin vermediği sevgilisi Rozerin Akbuğa ile kaçarak evlendi. İddiaya göre olaydan sonra gelinin ailesi, Güler ailesini tehdit etmeye başladı.

6 ay sonra 3 Eylül 2017 günü Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman Güler tarlada çalışırken ortadan kayboldu. Aile, çocuklarını Akbuğa ailesinin kaçırdığı iddiasıyla Çınar Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla yapılan tüm aramalara rağmen Osman Güler’in izine rastlanmadı.

Osman Güler

JASAT VE SAVCI İĞNEYLE KUYU KAZDI

3 kez takipsizlik kararı verilen dosya 9 yıl sonra yeniden açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, JASAT ve savcı adeta ‘samanlıkta iğne arar’ misali delilleri topladı. Soruşturma kapsamında, alınan ifadelerde çelişkiler tespit edildi.

Osman Güler

Kamera kayıtları, HTS, baz kayıtları ve şüphelilerin yazışmaları ile mesajları incelendi. Gelin Rozerin’in babası Selahaddin Akbuğa ve ağabeyleri Halil İbrahim ve Muhammed Akbuğa tutuklandı.

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“TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME” SUÇUNDAN DAVA

Öldürüldüğü belirtilen Osman Güler’in cesedi bulunamasa da gelinin ailesinden 3’ü tutuklu 8 kişi hakkında “tasarlayarak, kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güler ailesinin, şüphelilerin ve tanık ile gelin Rozerin Güler’in de ifadeleri yer aldı.

Osman'ın abisi Burak ile gelin Rozerin

“OSMAN’I, BABAM VE KARDEŞLERİM ÖLDÜRDÜ”

İddianamede ifadesine yer verilen Rozerin Güler, babası ve kardeşlerinin Osman'ı kaçırıp öldürdüğünü ileri sürdü. Osman’ın öldürüldüğü iddia edilen evde sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu, evin komple yıkandığını savunarak, evin arkasında yeni bir temel yapıldığını ve Osman'ı bu temelin altına gömülmüş olabileceğini anlattı.

“TEHDİTLER NEDENİYLE KORUCU OLMAK İSTEMİŞ”

İddianamede, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan M.B.’nin ifadesi de yer aldı. İfadeye göre Osman Güler, olaydan bir süre önce jandarmaya giderek Selahaddin Akbuğa’nın kendisini ve ailesini rahatsız ettiği için gönüllü korucu olmak istediğini söylemişti.

Osman'ın abisi Burak ile gelin Rozerin

M.B., ifadesinde, “Gönüllü korucu alımı olmadığını beyan edince Osman Güler bu kez silah ruhsatı almak istediğini söyledi. Bildiğim kadarıyla silah taşıma veya bulundurma ruhsatı için müracaat etmedi. Kendisi Selahattin Akbuğa'dan şikayetçi olmadı ve ‘çağırıp konuşayım istersen’ dediğimde ‘tamam’ dedi. Birkaç gün sonra Selahattin Akbuğa'yı komutanlığa davet ettik” dedi. İfadeye göre karakola çağrılan Selahattin Akbuğa’nın telefonunda, Osman'ın aile fertlerinin Facebook’tan indirilmiş fotoğrafları vardı, iki aile arasında husumet olması nedeniyle bu fotoğraflar silindi.

“NE YAPTIN ÖLDÜRDÜN MÜ?”

İddianamede, JASAT personelinin bölgede sondajda çalışan yabancı uyruklu Yasir Mamu ile Whatsapp uygulaması üzerinden yaptığı görüşmeye de dikkat çekildi. Kaçak yollarla Almanya’ya giden Mamu, kendisinin çay servisi yaptığı esnada N.K.’nin Selahattin Akbuğa'ya hitaben ''ne yaptın öldürdün mü?'' şeklinde soru sorduğunu iddia etti.

BARAJDA KEMİK SİNYALİ

İddianamede, şüphelilerin HTS analizinde olayın olduğu günün akşamı Göksu Barajı’nda bulunan baz istasyonundan sinyal alınması üzerine yer altı görüntüleme cihazı ile göletin etrafının tarandığı ifade edildi. Su yüzeyi dahil olmak üzere yerin 4 metre altında kemik minerali sinyali alındığı belirtildi. DSİ tarafından tedarik edilen iş makinesi ile 22-23 Kasım 2024 tarihlerinde kazı yapıldığı ve tespit yapılamadığından 1 ay sonra cihazla tekrardan kontrol yapılması için ara verildiğine dikkat çekildi.

İddianamede, yerin 1,6 metre derinliğinde cihazın yeniden sinyal vermesi üzerine suların çekilmesinin yaklaşık 1 sene bekledikten sonra cihazla aynı yerde arama yapıldığında bu

sefer kemik sinyalinin alınmadığı ifade edildi. İddianamede, cihazın barajda yaptığı işlemin akabinde, iki seferde de şüphelilerin köylerinde yer altı görüntüleme cihazı ile arama işlemlerinin yapıldığı ancak sonuç elde edilemediği kaydedildi. İddianamede, tutuklu Selahattin Akbuğa'ya ait olan ve suçta kullanıldığı iddia edilen aracın yandığı olaya da yer verildi.