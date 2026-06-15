Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
Yunanistan Basketbol Ligi ve Euroleague takımlarından Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Takım, sosyal medya hesaplarından yayınladığı yaklaşık 5 dakikalık video ile Ergin Ataman'a teşekkür etti.
Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada ‘bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina’da ayrılacağım’ ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi ise normal şartlarda 2027 yazında sona eriyordu.
2023 yazında Anadolu Efes‘ten ayrılıp Panathinaikos’un başına geçen Ergin Ataman, Atina’da geçirdiği üç sezonda 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi, 2 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Koç Ataman, ayrıca 2024 yılında Yunanistan’da yılın koçu ödülünün sahibi oldu.
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