Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Yunanistan Basketbol Ligi ve Euroleague takımlarından Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Takım, sosyal medya hesaplarından yayınladığı yaklaşık 5 dakikalık video ile Ergin Ataman'a teşekkür etti.

        Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada ‘bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina’da ayrılacağım’ ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi ise normal şartlarda 2027 yazında sona eriyordu.

        2023 yazında Anadolu Efes‘ten ayrılıp Panathinaikos’un başına geçen Ergin Ataman, Atina’da geçirdiği üç sezonda 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi, 2 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Koç Ataman, ayrıca 2024 yılında Yunanistan’da yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 12 Haziran 2026 (Takside Fahiş Ücret, Tavukta Fahiş Fiyat... Denetimler Neden Yetmiyor?)

        Yine taksici yine mağdur müşteri. Taksi denetimleri yeterli mi? Taksimetre açmadı, fahiş fiyat söyledi. Rus turistin taksici mağduriyeti. Taksici taksimetreyi neden açmadı? Dolandırılmamak için kim, ne yapmalı? Beyaz ette fahiş fiyata mahkeme yolu. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Beyaz ette pi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları