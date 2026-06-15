Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

Yine taksici yine mağdur müşteri. Taksi denetimleri yeterli mi? Taksimetre açmadı, fahiş fiyat söyledi. Rus turistin taksici mağduriyeti. Taksici taksimetreyi neden açmadı? Dolandırılmamak için kim, ne yapmalı? Beyaz ette fahiş fiyata mahkeme yolu. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Beyaz ette pi... Daha Fazla Göster

Yine taksici yine mağdur müşteri. Taksi denetimleri yeterli mi? Taksimetre açmadı, fahiş fiyat söyledi. Rus turistin taksici mağduriyeti. Taksici taksimetreyi neden açmadı? Dolandırılmamak için kim, ne yapmalı? Beyaz ette fahiş fiyata mahkeme yolu. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Beyaz ette piyasa dengesi nasıl bozuldu? Tavuk piyasasını yönlendirdiler mi? Tavuğu mangal mı, şirketler mi uçurdu? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma yanıtladı. Daha Az Göster