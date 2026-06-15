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        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!

        Yunanistan Basketbol Ligi ve Euroleague takımlarından Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Takım, sosyal medya hesaplarından yayınladığı yaklaşık 5 dakikalık video ile Ergin Ataman'a teşekkür etti.

        Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada ‘bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina’da ayrılacağım’ ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi ise normal şartlarda 2027 yazında sona eriyordu.

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        2023 yazında Anadolu Efes‘ten ayrılıp Panathinaikos’un başına geçen Ergin Ataman, Atina’da geçirdiği üç sezonda 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi, 2 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Koç Ataman, ayrıca 2024 yılında Yunanistan’da yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

        ERGİN ATAMAN: TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞMIŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

        Panathinaikos'ta geçirdiği güzel günleri hayatı boyunca unutmayacağını belirten başantrenör Ergin Ataman, "Bu güzel ülkede, Atina’da gerçekten harika zamanlar geçirdim. Hem Panathinaikos ile hem de Giannakopoulos ile çalışmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ayrıca bu üç yıl içinde kulübe dört önemli kupa kazandırmış olmaktan da gurur duyuyorum. Her şeyden önce, EuroLeague şampiyonluğu… Hayatım boyunca bu günleri, yaşadığımız o eşsiz atmosferi ve Panathinaikos ailesinin verdiği inanılmaz desteği unutmayacağım. Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü kurmaya, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlamaya çalışmış olmaktan da gurur duyuyorum. Yunanistan’da tanıdığım samimi ve sıcak insanlardan dolayı da çok mutluyum. Sadece Panathinaikos taraftarları değil, diğer kulüplerin taraftarları ve pek çok insan bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi. Birlikte geçirdiğimiz bu üç yıl için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        DIMITRIS GIANNAKOPOULOS: ERGİN İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BİR HAYALDİ

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise, “Ergin’le çalışmak benim için bir hayaldi. Ergin Ataman, Avrupa basketbolunda benim için her zaman en özel isim oldu, öyle de kalacak. Bu asla değişmeyecek. Bir hayalim vardı. Ailem bıraktıktan sonra kulübe yeniden bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istiyordum. Takım Avrupa’da 17’nci sıradaydı. O günlerde Sounion’da oturup sürekli şunu düşünüyordum: “Ergin’i Panathinaikos’a nasıl getireceğim?” Biraz konuşmalar, ikna çabaları derken dünyanın en iyi koçunu Panathinaikos’a getirmeyi başardım. O da bunu sahada kanıtladı. Takımı Avrupa’da 17’nci sıradan alıp sadece bir yıl içinde Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Sonraki yıllar ise mücadeleyle geçti. Çünkü ikimiz de savaşçı insanlarız. Sisteme karşı mücadele ettik. Kazandığımız bu dört kupayla gurur duyuyorum. Hatta bize karşı verilen bu mücadele olmasaydı, bugün bu kupaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum. Geleceğin bize neler getireceğini kim bilebilir? Her şey için çok teşekkür ederim Ergin” dedi.

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