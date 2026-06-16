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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni esaslar belirlendi. Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

        Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.

        Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak. Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

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