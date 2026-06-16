Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.

Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak. Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.