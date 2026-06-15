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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan: İspanya'ya geçit vermedi!

        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan: İspanya'ya geçit vermedi!

        Son Avrupa şampiyonu İspanya, 2026 Dünya Kupası'na sürpriz bir puan kaybıyla başladı. Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan İspanyollar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya ile tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın kalanında da gol olmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        Yeşil Burun Adaları, bu karşılaşmayla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verdi. Ada ülkesi, Curaçao ve İzlanda'nın ardından turnuvaya katılmayı başaran nüfusu en az üçüncü ülke oldu.

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        Luis de la Fuente'nin öğrencileri ve Yeşil Burun Adaları grupta puanını 1'e yükseltti.

        İspanyollar, H Grubu'nda bir sonraki maçını Suudi Arabistan'a karşı verecek. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile mücadele edecek.

        YAMAL İLK MAÇINA YEDEK ÇIKTI

        İspanyol yıldız, Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçına çıktı. 18 yaşındaki genç yıldız, karşılaşmaya ilk 11'den değil yedekten girerek ilk kez Dünya Kupası'nda forma giymiş oldu.

        TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER SAHADAYDI

        Yeşil Burun Adaları'nda sahada tanıdık isimler yer aldı. Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde Iğdır FK'de forma giyen Ryan Mendes, Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral karşılaşmada forma giydi.

        Karşılaşmaya sonradan yedekler arasından Kasımpaşalı Nuno da Costa dahil oldu.

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