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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm! | Son dakika haberleri

        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!

        Mardin'de maganda dehşeti yaşandı. Olayda evinin balkonundayken düğünde açılan ateş nedeniyle göğsünden vurulan 77 yaşındaki Hedla Çin, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Hedla Çin (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

        CENAZESİ OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ

        Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmada 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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