Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıkları, yurdun batısı ve güneyinde biraz daha yükseliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son dakika verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

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ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 34, Az bulutlu

KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık

BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 30, Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 29, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 31, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 32, Az bulutlu

KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 29, Az bulutlu

AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 31, Parçalı bulutlu

VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu

DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 37, Parçalı ve az bulutlu