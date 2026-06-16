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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 16 HAZİRAN - Meteoroloji| Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu | Son dakika haberleri

        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar düne oranla biraz daha yükseliyor. Termometre, birçok kentte 30 derecelere ve üstüne çıkıyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden ara sıra orta kuvvette esiyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklıkları, yurdun batısı ve güneyinde biraz daha yükseliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 34, Az bulutlu

        KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 30, Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 29, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 32, Az bulutlu

        KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 29, Az bulutlu

        AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

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        SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 31, Parçalı bulutlu

        VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 37, Parçalı ve az bulutlu

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