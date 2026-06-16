Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar düne oranla biraz daha yükseliyor. Termometre, birçok kentte 30 derecelere ve üstüne çıkıyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden ara sıra orta kuvvette esiyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıkları, yurdun batısı ve güneyinde biraz daha yükseliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 34, Az bulutlu
KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık
BURSA: 34, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 30, Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 29, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 31, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 32, Az bulutlu
KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 29, Az bulutlu
AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 31, Parçalı bulutlu
VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 37, Parçalı ve az bulutlu