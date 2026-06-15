Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

        Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilerek yere düştüğü iddia edilen 88 yaşındaki Mustafa Cici hayatını kaybederken, gelin K.V. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aile kavgası ölümle bitti

        Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu gelin K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin K.V, Cici'yi darbederek yere düşürdü.

        Kayınpeder Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köpek kadının kolunu kopardı

        Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı. (İHA)

        #Artova aile kavgası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları