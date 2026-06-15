Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı
Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilerek yere düştüğü iddia edilen 88 yaşındaki Mustafa Cici hayatını kaybederken, gelin K.V. gözaltına alındı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu gelin K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin K.V, Cici'yi darbederek yere düşürdü.
Kayınpeder Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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