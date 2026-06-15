Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan ayrıldı: Udinese, Nicolo Zaniolo transferini resmen açıkladı!

        Galatasaray'dan ayrıldı: Udinese, Nicolo Zaniolo transferini resmen açıkladı!

        Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!

        Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

        Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

        Geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Zaniolo'nun siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam edeceği belirtilirken, transferin kulübün kalite, gelişim ve sportif hedefler doğrultusunda oluşturduğu teknik projenin bir parçası olduğu ifade edildi.

        Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede

        Antalya'da, tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi 40 yaşındaki Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi 74 yaşındaki Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni 43 yaşındaki Orhan Bulak ifadesinde, "Sürekli tayin istiyordu. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon li...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları