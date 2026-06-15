Galatasaray'dan ayrıldı: Udinese, Nicolo Zaniolo transferini resmen açıkladı!
Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:38 Güncelleme:
Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.
Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Zaniolo'nun siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam edeceği belirtilirken, transferin kulübün kalite, gelişim ve sportif hedefler doğrultusunda oluşturduğu teknik projenin bir parçası olduğu ifade edildi.
Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
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