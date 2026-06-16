Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.446,42 %3,64
        DOLAR 46,2989 %0,02
        EURO 53,6777 %0,01
        GRAM ALTIN 6.424,82 %0,17
        FAİZ 41,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,51 %-0,65
        BITCOIN 66.449,00 %-0,07
        GBP/TRY 62,1023 %-0,03
        EUR/USD 1,1585 %-0,04
        BRENT 82,70 %-0,57
        ÇEYREK ALTIN 10.504,57 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı

        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı

        New York'ta görülen davada, FETÖ iltisaklı okulun "Türkiye'deki mahkeme kararlarının hukuki değil siyasi olduğu iddiası" ikna edici bulunmadı. Mahkeme, okulun tüm iddialarını reddetti. TMSF'yi ABD'nin önde gelen hukuk firmalarından Nixon Peabody LLP'nin temsil ettiği davada kazanan Türkiye oldu. Mahkeme, TMSF'nin talebini kabul ederek kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

        Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Beş ayrı parça halinde verilen kredilerin, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

        Dosyadaki bilgilere göre söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldı.

        15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, ABD'deki davada Bank Asya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları esastan reddetti ve alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

        Öte yandan, kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye'de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi.

        Kararla birlikte TMSF'nin, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arhavi'de 2 din görevlisinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğularak yaşamlarını yitiren din görevlileri Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in son anları, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        "Anne olmayı çok istiyorum"
        "Anne olmayı çok istiyorum"
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!