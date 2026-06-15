Zeynep Bastık: Anne olmayı çok istiyorum

"ÇOCUK KONUSUNDA DA ÇOK HEMFİKİRİZ"

Çocuk sahibi olma arzusu hakkında ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum, çocuklarla aram her zaman çok iyiydi. Artık biyolojik olarak da çocukları severken gözlerimin dolduğu bir döneme geldim. Ben zaten bu duygudayken Serkay ile tanışınca yapbozun eksik parçası benim için tamamlandı. Birçok konuda aynı hayallerde, değerlerde ve ideolojilerde buluştuğumuz gibi çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz. Bunu da ilk defa bu kadar açık bir şekilde söylüyorsun. Her gün hakkımda asılsız haberler çıksa da şu an hamile değilim ama anne olmayı çok istiyorum. Anne olduktan sonra hayatımdaki birçok şeyin tamamlanacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.