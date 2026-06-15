Zeynep Bastık: Anne olmayı çok istiyorum
Sevgilisi Serkay Tütüncü'den mayıs ayında Paris'te evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, sürprizin perde arkasını anlattı. Anne olma arzusunu ilk kez bu kadar net dile getiren ünlü şarkıcı, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum" dedi
Zeynep Bastık, katıldığı bir programda kariyeri, özel hayatı ve sevgilisi Serkay Tütüncü ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Evlilik teklifiyle ilgili bilinmeyenleri de paylaşan Bastık, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"YÜKSEK ANKSİYETELİ BİRİYİM"
Dışarıdan algılanan imajı ile gerçek kimliği arasındaki farka değinen Zeynep Bastık, "Dışarıdan çok pozitif biri gibi görünüyorum ama aslında öyle değilim; bir hayli yüksek anksiyeteli biriyimdir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmamdan ve her senaryoyu önceden hesap edip yaralanmamaya çalışmamdan dolayı hep ilk önce en kötüsünü düşünürüm. Kendimi obsesif biri olarak tanımlamasam da zaman zaman bu anksiyetime yenik düştüğüm, felaket senaryolarıyla boğuştuğum ruh hallerine girebiliyorum" diye konuştu.
"STALK YAPMADIM DİYEN YALAN SÖYLER"
Sevgilisinin takipçilerini gizlice inceleyip incelemediği (stalk) sorusuna yanıt veren 32 yaşındaki şarkıcı, "Elbette yaptım, özellikle ilk başlarda. Bu neyin nesi, kimin fesi? Kimleri takip ediyor, kimlerle bir potansiyel var? diye tabii ki bir baktık. Bunu hayatında hiç yapmadım diyen yalan söyler" açıklamasını yaptı.
"SERKAY ÇOK ROMANTİK BİRİ"
İlişkilerindeki romantizm anlayışını da paylaşan Zenep Bastık, "Serkay zaten çok romantik biri. Romantik jestlerden anladığımız şeyler ortak olduğu için hiçbir zaman büyük şeylere ihtiyacımız olmuyor. 'Şunu yaptı, asla unutamıyorum' diyebileceğim tek bir şey yok çünkü süreç içinde bunu hep yapıyor. Örneğin bugün seti olmamasına rağmen, sırf benim yanımda olmak için İzmir'den yola çıkıp trafiğin ortasından koşa koşa arabayla buraya geldi. Bence bu çok romantik bir davranış" dedi.
"BEKLENTİMİ SIFIRA İNDİRDİ"
Geçtiğimiz aylarda Serkay Tütüncü'den Paris'te aldığı evlilik teklifinin detaylarını paylaşan Bastık, "İkinci yıl dönümümüz için Paris'e gidecektik. Kızlar bana, 'Yıl dönümüne odaklan, beklentiye girip sonradan hayal kırıklığına uğrama, Paris'in tadını çıkar' diyerek, beklentimi sıfıra indirdi. Paris'e gidip eve yerleştikten sonra, öğlen bir şeyler yemek için çok sevdiğim bir sokak lezzetçisine gittik. Kapıdan içeri bir girdim; daha dün gece saat 22.30'da İstanbul'daki evimde bıraktığım yakın arkadaşlarım orada oturuyor! Meğer akşam için görkemli bir organizasyon planlanmış ama biz ilk öğünde onlarla pişti olarak sürprizin içine etmişiz" şeklinde konuştu.
"BİZE DE BÖYLESİ YAKIŞIRDI"
Sürpriz erken bozulsa da durumu toparlamaya çalıştığını belirten ünlü şarkıcı, "Masadakileri görünce Serkay’a 'Ne oluyor?' dedim. Hemen anladım tabii ama Serkay’a çaktırmamak için 'Aşkım ne tatlısın, yıl dönümümüz için arkadaşlarımla tatil planlamışsın' gibi şeyler söyledim. Sonrasında detayları bize özel kalan, çok romantik bir evlenme teklifi aldım. Bize de böylesi yakışırdı" diyerek, konuşmasını sürdürdü.
"ÇOCUK KONUSUNDA DA ÇOK HEMFİKİRİZ"
Çocuk sahibi olma arzusu hakkında ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum, çocuklarla aram her zaman çok iyiydi. Artık biyolojik olarak da çocukları severken gözlerimin dolduğu bir döneme geldim. Ben zaten bu duygudayken Serkay ile tanışınca yapbozun eksik parçası benim için tamamlandı. Birçok konuda aynı hayallerde, değerlerde ve ideolojilerde buluştuğumuz gibi çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz. Bunu da ilk defa bu kadar açık bir şekilde söylüyorsun. Her gün hakkımda asılsız haberler çıksa da şu an hamile değilim ama anne olmayı çok istiyorum. Anne olduktan sonra hayatımdaki birçok şeyin tamamlanacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"STRESTEN EGZAMA OLDUM"
İbrahim Selim'in programına konuk olan Zeynep Bastık, göz önünde bir hayat yaşamanın zorlukları hakkında şunları söyledi: İlk başlarda gelen yorumları çok kafaya taktım ve 2012 yılında stresten egzama oldum. 'Lüzumsuz Savaş' adlı şarkım çıkmıştı; dedikodular, iyi kötü yorumlar derken bayağı zor bir dönem geçirdim. Sonra hiç takmamaya başladım ama dört sene önce yeniden inanılmaz bir linç dalgası başladı. Hakkımda "Çok itici bir kız" dediler. Bu canımı çok yakmıştı çünkü birçok şey olabilirim ama itici biri değilim.
"LİNÇ EDİLDİĞİMİ ARKADAŞLARIMDAN ÖĞRENİYORUM"
Sosyal medyadaki olumsuz algının nedenine de değinen şarkıcı, "Sonra fark ettim ki sosyal medyada veya geleneksel basında çok fazla yer almadığım, özel hayatımı ve ailemi geride tuttuğum için insanlar beni aslında hiç tanımıyor. Bu itici algısı da beni tanımamalarından kaynaklanıyor. Ama artık o kadar umurum dışı ki bazen linç edildiğimi arkadaşlarımdan öğreniyorum" değerlendirmesinde bulundu.