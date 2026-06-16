Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı

TCMB mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 24,5 yükseldi. Reel olarak ise yüzde 6,1 azaldı. Reel Gerileme Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut fiyatlarında son 28 ayın 27'sinde reel gerileme kaydedildi.

Bu gelişme, konut fiyatlarındaki nominal artışın enflasyonun gerisinde kaldığını gösteriyor.

Üç büyük il özelinde bakıldığında; İstanbul'da KFE aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 25,4 artış gösterdi. Ankara'da aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 27,3 yükseliş kaydedildi. İzmir'de ise aylık yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, yıllık artış yüzde 22,8 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile TRB (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) bölgesinde gözlendi.

KİRALAR DA REEL OLARAK DÜŞTÜ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 30,4 yükseldi, reel olarak ise yüzde 1,7 azaldı. Endeks değeri 315,2 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilde YKKE yıllık değişimleri şöyle oldu:

İstanbul: Yüzde 36,7

Ankara: Yüzde 33,8

İzmir: Yüzde 30,2

Bölgeler itibarıyla en yüksek yıllık kira artışı yüzde 36,7 ile İstanbul'da, en düşük artış ise yüzde 18,9 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) bölgesinde kaydedildi.