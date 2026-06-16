Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.503,04 %0,39
        DOLAR 46,2993 %0,02
        EURO 53,6919 %0,04
        GRAM ALTIN 6.440,83 %0,42
        FAİZ 41,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,11 %-0,08
        BITCOIN 66.338,00 %-0,23
        GBP/TRY 62,1181 %-0,01
        EUR/USD 1,1589 %-0,01
        BRENT 82,51 %-0,79
        ÇEYREK ALTIN 10.530,76 %0,42
        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı

        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı

        TCMB verilerine göre konut fiyatları mayısta aylık yüzde 1.7, yıllık olarak ise yüzde 24.5 yükseldi. Fiyatlardaki reel düşüş ise yüzde 6.1 oldu. Reel gerileme Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı

        TCMB mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 24,5 yükseldi. Reel olarak ise yüzde 6,1 azaldı. Reel Gerileme Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut fiyatlarında son 28 ayın 27'sinde reel gerileme kaydedildi.

        Bu gelişme, konut fiyatlarındaki nominal artışın enflasyonun gerisinde kaldığını gösteriyor.

        Üç büyük il özelinde bakıldığında; İstanbul'da KFE aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 25,4 artış gösterdi. Ankara'da aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 27,3 yükseliş kaydedildi. İzmir'de ise aylık yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, yıllık artış yüzde 22,8 oldu.

        İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile TRB (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) bölgesinde gözlendi.

        KİRALAR DA REEL OLARAK DÜŞTÜ

        Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 30,4 yükseldi, reel olarak ise yüzde 1,7 azaldı. Endeks değeri 315,2 seviyesinde gerçekleşti.

        Üç büyük ilde YKKE yıllık değişimleri şöyle oldu:

        • İstanbul: Yüzde 36,7
        • Ankara: Yüzde 33,8
        • İzmir: Yüzde 30,2

        Bölgeler itibarıyla en yüksek yıllık kira artışı yüzde 36,7 ile İstanbul'da, en düşük artış ise yüzde 18,9 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) bölgesinde kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

        Eskişehir'de, 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karacaoğlu'nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Aynı anda 16 ameliyat! İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Aynı anda 16 ameliyat! İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek