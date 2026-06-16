Bakanlık duyurdu: İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde beyaz ete yönelik talepte yaşanan artışın fırsata çevrilmesini önlemek amacıyla sektör genelinde kapsamlı denetim ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince sahada yapılan denetimlerde elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49. toplantısında değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel ölçekteki bazı market işletmelerinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Kurul, söz konusu işletmelere toplam 10 milyon 114 bin 595 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bakanlık, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla üretimden tüketime kadar tüm tedarik zincirindeki fiyat hareketlerini yakından izlemeye ve gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE 13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan 12 Haziran Beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 13 şirkete denetim kayyum atanmıştı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.