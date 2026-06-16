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        Kayıp çocuk bagajda bulundu! Ailesi araçla ararken fark etti

        Şanlıurfa'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk otomobilin bagajında bulundu. Oyun oynarken bagaja girip kilitli kalan çocuğu arayan aile ise, gelen sesler üzerine kendisinin bagajda kilitli kaldığını fark etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Kayıp çocuk bagajda bulundu!

        Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz girerek kilitli kalan 5 yaşındaki çocuğu otomobille sokaklarda arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti.

        İHA'nın haberine göre çocuğu çıkartamayan aile, itfaiye ekiplerine haber verdi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı.

        Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağı üzerine kapattı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan ailesi, otomobile binerek sokaklarda onu aramaya başladı.

        Bir süre sokaklarda çocuğu arayan aile, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Aracı park eden aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki çocuğa ulaştı. Sağ salim çıkartılan çocuk ailesine teslim edildi.

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