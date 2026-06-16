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        Haberler Dünyadan Katy Perry ve Justin Trudeau'nun piknik romantizmi

        Katy Perry ve Justin Trudeau'nun piknik romantizmi

        Ünlü şarkıcı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşklarını doludizgin yaşıyor. Piknikte görülen çift, romantik anlarında objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Santa Barbara şehrinde bir parkta romantik bir piknik yaparken, samimi anlarında görüntülendi.

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        Çift, piknik örtüsünün üzerine uzanmış bir halde, birbirlerini öperken objektiflere yansıdı.

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        Birbirlerine odaklandıkları görülen ikili, koyu bir sohbete dalmış şekilde, birbirlerine sevgi gösterisinde bulunuyordu.

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        Çifte, Perry'nin eski nişanlısı Orlando Bloom'dan olan beş yaşındaki kızı Daisy ve bir erkek çocuk ile ünlü şarkıcının annesi de eşlik etti.

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        41 yaşındaki Perry ve 54 yaşındaki Trudeau, uzakta oynayan çocukları izlerken rahat görünüyordu.

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        Piknik grubu birlikte yemek yedikten sonra piknik alanından eski model bir otomobille ayrıldı.

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        Perry'nin sürücü koltuğunda olduğu otomobilde, Trudeau sevgilisinin elini bırakmadı.

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        Ünlü şarkıcı ve siyasetçinin aşkı, Temmuz 2025'te Perry'nin "Lifetimes" turnesi öncesinde Montreal'deki bir restoranda yemek yerken görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Bu yemekten kısa bir süre önce Perry, 10 yıllık birlikteliğin ardından Orlando Bloom ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

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        Ardından Trudeau ve Perry, California kıyılarında bir yatta öpüşürken görüntülenmiş ve ilişkileri doğrulanmıştı.

        Daha sonra birlikte yaptıkları Tokyo gezisinden fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini Instagram'da resmen duyuran çift, artık pek çok etkinlikte el ele poz vermekten kaçınmıyor.

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        Çift, en son Tribeca Film Festivali'nde Perry'nin 'Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris' adlı konser filminin prömiyerine katıldı. Bu, ikilinin ilk kırmızı halı etkinliğiydi.

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        Justin Trudeau 2024'te özel hayatıyla gündeme gelmiş, 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklamıştı. Trudeau, üç çocuk sahibi oldukları evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.

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        #Katy Perry
        #Justin Trudeau
        #Piknik
        #aşk
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