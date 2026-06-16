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        Haberler Dünya İsrailli Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti | Dış Haberler

        İsrailli Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

        Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu.

        Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

        İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

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        Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

        SEYAHATİN FİNANSMANI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

        Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.

        Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

        İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.

        İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.

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