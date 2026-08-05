Malul sayılmayan gazilere aylık için 1 yıl başvuru süresi

Konuyla ilgili olarak TBMM’ye sunulan kanun teklifi bu akşam Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek. Teklif, Meclis tatile girmeden Genel Kurulda görüşülerek yasalaştırılacak.

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Kanun teklifine göre, tüm vazife malüllerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı, 28.075,50 TL olan net asgari ücretten az olamayacak.

Başkasının bakımına muhtaç gazi ve malullere aylıkları ile birlikte ayrıca yapılmakta olan ödeme tutarı ise net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılacak. Böylece aylık ilave ödeme 56.151 TL’den 70.189 TL’ye yükselecek.

GAZİLERE EK GÖSTERGE

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3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, tüm askeri okul öğrencileri ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak. Bu kişilere bağlanacak aylıklar, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar sekizinci derecenin birinci kademesinde bulunanların emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olamayacak. Bu kişiler derece yükselmeye tabi tutulacaklar. Dördüncü dereceye yükselenler için 2100, üçüncü dereceye yükselenler için 2200, ikinci dereceye yükselenler için 3000, birinci dereceye yükselenler için de 3600 ek gösterge rakamı esas alınacak. Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, tüm askeri okul öğrencileri ve sivillere bağlanacak aylığın toplamı 2026 yılı için 55.770 TL’den az olamayacak. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak artacak.

Er ve erbaşlar ile güvenlik korucusu, askeri okul öğrencisi ve sivillerden yaralanmış olmakla beraber malul sayılmadıkları için aylık bağlanmamış olanlardan “derece tespiti yapılanlara” bağlanan aylıklar artırılacak. Birinci derecedekilerin aylıkları 35.263 TL’den 42.993 TL’ye, ikinci derecedekilerin 32.804 TL’den 39.994 TL’ye, üçüncü derecedekilerin aylıkları 30.343 TL’den 37.001 TL’ye, dördüncü derecedekilerin aylıkları 27.883 TL’den 33.996 TL’ye, beşinci derecedekilerin aylıkları 25.422 TL’den 30.995 TL’ye, altıncı derecedekilerin aylıkları da 23.028 TL’den 28.076 TL’ye yükselecek.

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MALUL SAYILMAYAN GAZİLERE BİR YIL SÜRE

Terörle mücadele sırasında yaralandığı halde malul sayılmayan ve derece tespiti yapılmayanlara 26.996 TL aylık bağlanacak. Aylık tutarı 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı personeli ile güvenlik korucularının bu haktan yararlanabilmek için en az bir adli tıp uzmanının da yer aldığı sağlık kurulundan rapor alması gerekecek. Raporda, yaralanmanın terör eylemleri sonucu ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya benzeri mühimmat sonucu meydana geldiği tespitinin yer alması gerekecek.

Bu haktan sadece kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör eylemleri sonucu yaralanmış ancak malul sayılmamış gaziler yararlanacak.

Söz konusu gaziler, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından olayın meydana geldiği tarihte mensubu oldukları kuruma başvuracaklar. Kurumların yaralanmanın terör kapsamında olduğunu değerlendirmesi halinde, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastanelere sevk edilecekler. Hastaneler, olay tarihindeki yaralanmanın terör sebebiyle olup olmadığına ilişkin rapor düzenleyerek ilgili kuruma gönderecekler. Bu amaçla düzenlenen sağlık raporları için para alınmayacak.

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Yaralanmanın terör sebebiyle olduğuna ilişkin düzenlenen raporlar, kişilerin çalıştıkları kurumlarca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

Malul sayılmayan gazilerin bu haktan yararlanabilmek için 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren bir yıl içinde, yaralanmanın meydana geldiği tarihteki kurumlarına başvurmaları gerekecek.

Rapora dayanarak aylık bağlanan gazilerin sonradan malul durumuna düşmesi halinde, 26.996 TL tutarındaki aylık kesilecek ve yerine gazi aylığı bağlanacak.

MALUL SAYILMAYAN 15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK

2018 yılında çıkartılan kanunla 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemi sırasında malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verildi. Bunlardan malul sayılanlara aylık bağlandı.

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan kamu görevlileri ve sivillere de 26.996 TL aylık ödenecek. Bu aylıklara yüzde 4 oranındaki ek ödeme de yansıtılacak.