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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 17 yaşındaydı... Hayvan otlatmaya çıkan çoban Okan Koç'un cansız bedenine ulaşıldı - haberler | Son dakika haberleri

        17 yaşındaydı... Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

        Erzurum'da 17 yaşındaki çoban Okan Koç, 6 gün önce hayvanlarını otlatırken kaybolmuştu. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Koç'un cansız bedeni, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri'nde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanın cansız bedeni, Aras Nehri'nde bulundu.

        HAYVANLARINI OTLATIRKEN KAYBOLMUŞTU

        AA'daki habere göre olay; Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatırken kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi taradı.

        5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 100'den fazla personelle sürdürüldü.

        Kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde genç çobanın cansız bedeni bulundu.

        Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

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