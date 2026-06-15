Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Yunanistan'da aşk tatili

"BİRBİRİMİZİN YANSIMASI GİBİ OLDUK" DEMİŞTİ

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz ay sevgilisi Murat Dalkılıç'ı kendisinin tavladığını itiraf etmişti. Kaya, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: Ben öğrenciyken, 2016 yılında bana müzik üzerine bir proje teklif etmişti ancak o dönem kendimi hazır hissetmemiştim. Geçen seneden biraz daha önce bu konu yeniden gündeme geldi, ben yine istemedim. Fakat sonrasında enerjimizin çok iyi uyuştuğunu fark ettik. Onun da benim gibi deli dolu, sarkastik bir tarafı var. Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk ve çok keyif almaya başladık.