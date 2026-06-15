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        Haberler Magazin Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Yunanistan'da aşk tatili - Magazin haberleri

        Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Yunanistan'da aşk tatili

        Ünlü aşıklar Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç birlikte Yunanistan'da tatile çıktı. Kaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:52 Güncelleme:
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        Özgü Kaya sosyal medyada özel hayatına dair kesitleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

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        Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, Yunanistan'ın Eresos adasında sezonun yorgunluğunu atarak tatil sezonunu açtı.

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        30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkararak adeta enerji depoladı.

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        Kaya, bu keyifli anları 2 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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        Özgü Kaya'nın tatil pozları, kısa sürede sevenlerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.

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        "BİRBİRİMİZİN YANSIMASI GİBİ OLDUK" DEMİŞTİ

        Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz ay sevgilisi Murat Dalkılıç'ı kendisinin tavladığını itiraf etmişti. Kaya, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: Ben öğrenciyken, 2016 yılında bana müzik üzerine bir proje teklif etmişti ancak o dönem kendimi hazır hissetmemiştim. Geçen seneden biraz daha önce bu konu yeniden gündeme geldi, ben yine istemedim. Fakat sonrasında enerjimizin çok iyi uyuştuğunu fark ettik. Onun da benim gibi deli dolu, sarkastik bir tarafı var. Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk ve çok keyif almaya başladık.

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