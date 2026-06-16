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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET ANI KAMERADA! Son dakika haberi: Görüntüsü ortaya çıktı! Taksiciyi öldüren yumruk | Son dakika haberleri

        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!

        İstanbul'da iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada 34 yaşındaki Burak İ., taksi şoförü 57 yaşındaki Erdal Çiçek'e yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek 14 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. Burak İ. ise cezaevine gönderildi. Taksi şoförü Çiçek'in hayatını kaybettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!

        İstanbul'da olay, 5 Haziran Cuma günü saat 00.10 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek (57) ile Burak İ. (34) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

        ALDIĞI DARBEYLE YERE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak İ., taksi şoförü Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TAKSİCİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

        Şüpheliyi taksi şoförlerinin darp ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin taksiciler tarafından darp edildiği anlar görüldü.

        Erdal Çiçek, 57 yaşında hayatını kaybetti.
        Erdal Çiçek, 57 yaşında hayatını kaybetti.

        7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Çiçek tedavi gördüğü hastanede 14 Haziran pazar günü hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunan Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüpheliyi taksi şoförlerinin darp ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer yandan taksicinin yolcusu tarafından saldırıya uğradığı anların araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde şüphelinin taksiciye yumruk attığı ve taksicinin yere düştüğü anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü! Haberi Görüntüle
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