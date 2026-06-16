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        Haberler Ekonomi Para Elon Musk durdurulamıyor: Bir günde 165 milyar dolar kazandı

        Elon Musk durdurulamıyor: Bir günde 165 milyar dolar kazandı

        SpaceX hisselerinin halka arz sonrası yükselişini sürdürmesi, şirketin piyasa değerini 2.5 trilyon doların üzerine taşırken Elon Musk'ın servetini de yaklaşık 1,3 trilyon dolara çıkardı. Böylece Musk, dünyanın açık ara en zengin kişisi konumunu daha da güçlendirdi. Elon Musk'ın serveti sadece son 24 saatte 165 milyar dolar arttı. Böylece dünyanın en zengin 2. kişisi olan Larry Page'e servet bakımından yaklaşık 1 trilyon dolar fark attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elon Musk durdurulamıyor: Bir günde 165 milyar dolar kazandı

        SpaceX hisseleri, tarihin en büyük halka arzlarından birinin ardından yükselişini sürdürürken, şirketin kurucusu Elon Musk'ın serveti yeni bir rekora ulaştı.

        Pazartesi günü SpaceX hisseleri yaklaşık yüzde 20 yükselerek 192 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hisselerdeki son yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 2.5 trilyon doların üzerine çıktı.

        Musk'ın servetindeki artışın temel kaynağını SpaceX oluşturuyor. Şirketin halka arzından sonra Musk'ın net serveti ilk etapta 1.1 trilyon dolar seviyesine yükselmişti. Hisselerdeki son yükselişin ardından çeşitli servet hesaplamalarına göre Musk'ın toplam varlığı yaklaşık 1.3 trilyon dolara ulaştı.

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        Forbes verilerine göre sadece dün Musk'ın serveti 165 milyar dolar arttı.

        İKİNCİYE 1 TRİLYON DOLAR FARK ATTI

        Böylece dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetiyle diğer milyarderlere fark attı. İkinci sıradaki Larry Page2in bugün itiğbarıyla 301.4 milyar dolar serveti bulunuyor. Yani dünyanın en zengin kişisi ile dünyanın en zengin 2. kişisi arasında yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir fark oluşmuş durumda.

        Sıra Kişi Servet
        1 Elon Musk 1.3 trilyon dolar
        2 Larry Page 301.4 milyar dolar
        3 Sergey Brin 277.9 milyar dolar
        4 Jeff Bezos 255.5 milyar dolar
        5 Larry Ellison 241.4 milyar dolar

        SPACEX EN DEĞERLİ 6. ŞİRKET

        Dünkü yükselişle beraber SpaceX 2 trilyon 519 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Böylece halka açık şirketler arasında dünyanın en değerli 6. şirketi oldu. Elon Musk'ın bir diğer şirketi Tesla da 1 trilyon 544 milyar dolarlık piyasa değeriyle 10. sırada yer aldı.

        Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar dolar)
        1 NVIDIA 5.145
        2 Alphabet (Google) 4.479
        3 Apple 4.353
        4 Microsoft 2.969
        5 Amazon 2.646
        6 SpaceX 2.519
        7 TSMC 2.289
        8 Broadcom 1.874
        9 Saudi Aramco 1.722
        10 Tesla 1.544

        TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

        SpaceX geçen hafta hisse başına 135 dolardan gerçekleştirdiği halka arzla 75 milyar dolar fon toplamış, daha sonra ek satış opsiyonunun kullanılmasıyla halka arz büyüklüğü 85.7 milyar dolara yükselmişti. Bu rakam, şirketi tarihin en büyük halka arzını gerçekleştiren firma konumuna taşıdı.

        Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan SpaceX'in hisseleri ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 19 yükselmiş, sonraki günlerde de yükselişini sürdürmüştü. Analistler, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojileri, Starlink uydu internet ağı ve yapay zeka yatırımlarının yüksek değerlemeyi destekleyen başlıca unsurlar olduğunu belirtiyor.

        SpaceX'teki büyük payı sayesinde servetini hızla artıran Musk, böylece dünyanın en zengin kişileri listesinde ikinci sırada bulunan isimlerle arasındaki farkı yüz milyarlarca dolara çıkarmış oldu. Reuters'ın aktardığı verilere göre Musk'ın serveti halka arzın ardından 1.1 trilyon dolar seviyesini aşmış ve tarihte "trilyoner" unvanına ulaşan ilk kişi olmuştu.

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