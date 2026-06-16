Tom Holland sonunda Zendaya ile evlendiklerini açıkladı: Hayatımın aşkını buldum

Tom Holland sonunda Zendaya ile evlendiğini doğrulayarak, "Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım" dedi. 30 yaşındaki 'Örümcek Adam' yıldızı, Zendaya ile evlenip evlenmediği konusunda aylarca süren spekülasyonların ardından, son röportajında duruma açıklık getirdi.

Sosyal medyada viral olan, yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte düğün fotoğraflarına atıfta bulunan Holland'a, fotoğrafları gördükten sonra aile üyelerinden herhangi birinin gerçek düğünü kaçırdığını düşünüp düşünmediği soruldu.

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Holland, "Hayır, çünkü hepsi oradaydı. Bu konuda alacağınız tek bilgi bu" şeklinde cevap vererek, düğünün gerçekten yapıldığını doğruladı.

Zendaya'nın uzun süredir stilisti olan Law Roach, şubat ayında Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Oyuncu Ödülleri'nde verdiği bir röportajda ilk kez Holland ve 29 yaşındaki oyuncu Zendaya'nın evli olduğunu söylemişti. Roach, "Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız!" diyerek haberi verse de ünlü çift o sırada konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Yeni röportajında aşk hayatından bahsederken Holland, "İşimiz çok stresli durumlar yaratabiliyor ve zamanın sınavından geçecek sağlam bir ilişkiye sahip olmak gerçekten çok güzel" dedi.

"Birbirimize sadece bizim yapabileceğimiz şekillerde destek olabiliyoruz, çünkü bu hayatı yaşamanın ne demek olduğunu gerçekten sadece biz anlıyoruz" diyen Holland, "Bence bu çok büyük bir lüks, çünkü başka biriyle böyle bir şeye nasıl sahip olabileceğimi anlayamıyorum" ifadesini kullandı.

"Aradığım kişiyi buldum" diyen oyuncu, "O benim en iyi arkadaşım ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım, ama aynı zamanda hiç bu kadar desteklendiğimi ve güvende olduğumu da hissetmemiştim. Nokta" şeklinde konuştu.