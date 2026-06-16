Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kayınpederinin evini basan uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'i silahla öldürdü. İntihar girişiminde bulunup yaralanan Gezer tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
Hakkari'de yürek kavuran aile katliamı, pazar günü sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde yaşanmıştı.
KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ
Kayınpederinin evine giden Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer ile tartışmaya başladı.
4 KİŞİNİN CANINA KIYDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine beylik silahına sarılan Gezer, eşini, kayınvalidesi Habibe Demir'i, kayınbiraderi Gökhan Demir'i ve baldızı Keve Demir'i silahla öldürdü. Gezer daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Musar Gezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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