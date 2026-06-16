CHP Grup toplantısından neden vazgeçti? Kılıçdaroğlu kime ne mesaj verdi? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? CHP'de hançer hesaplaşması mı var? Özel ve ekibi geri mi çekildi? CHP'den 2. ihraç dalgası gelecek mi? CHP'de arka kapı diplomasisi var mı? CHP ihraç listesinde kimler var? Açık ve Net'te Sena... Daha Fazla Göster

CHP Grup toplantısından neden vazgeçti? Kılıçdaroğlu kime ne mesaj verdi? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? CHP'de hançer hesaplaşması mı var? Özel ve ekibi geri mi çekildi? CHP'den 2. ihraç dalgası gelecek mi? CHP'de arka kapı diplomasisi var mı? CHP ihraç listesinde kimler var? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Hukukçu Dr. Onur İste, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Gazeteci Alişer Delek, Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster