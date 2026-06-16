Son dakika: Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Fidan, basın toplantısında, "Önceliğimiz Rusya ve Ukrayna'nın masaya dönmesidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Fidan, "Rusya ve Ukrayna'nın masaya dönmesi temel önceliğimizdir" açıklamasını yaptı.
Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır. Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü ara buluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği ara buluculuk rollerini oynamaya devam edecek
İran ve ABD arasındaki mutabakat kesintisiz uygulanmalı. Mutabakat, dünyaya nefes aldırdı. Hürmüz Boğazı'nın geçişe açık tutulması önemlidir.
Bölgesel istikrarın önemli noktalarından biri de Suriye'dir. Türkiye, Suriye'nin istikrarına katkı sunmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir. Suriye'deki ilerleme bir umut kaynağı.
İsrail'in bölgedeki tavırları sadece bölgenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Bütün dünya da bunun farkında. Artık bu farkındalık bir eylem bütünlüğüne dönmeli."