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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!

        Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!

        Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda forvet takviyesi için Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis'in gündemine alırken Portekiz basını teklifi duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Süper Lig'de yeni sezon öncesinde birden fazla bölgeye transfer planlayan Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek istiyor.

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        Forvet transferi için listesindeki adayları değerlendirirken gündeme gelen son isim Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis oldu.

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        A Bola'dan Hugo Forte'nin haberine göre, Siyah-beyazlılar henüz Benfica'ya resmi bir teklif sunmamış olsa da, Portekiz ekibine Yunan golcü için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

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        BENFICA'DAN BEKLENTİ: 50 MİLYON EURO

        Ancak bu şartlardaki bir anlaşma Benfica'nın ilgisini çekmiyor. Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Ayrıca Benfica, yeni sezonun başlangıcında oyuncuya ihtiyaç duyduğu için bu konuda taviz vermeye yanaşmıyor.

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        2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Yunan milli futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Pavlidis, Aralık 2025'te Athletiko'ya verdiği röportajda bu rakamı "abartılı" olarak değerlendirmişti.

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        Beşiktaş'ın, Pavlidis'e Benfica'da kazandığı ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Yunan futbolcunun, bu maaş farkını göz ardı edemese de ayrılmak için kulübüne baskı yapmayacağını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

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        Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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