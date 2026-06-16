Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Balcıoğlu’na; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, rüşvet almak/vermek/aracılık etmek, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.

Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri Sunflower’daki villa alımı oldu. Soruşturma kapsamında Balcıoğlu’na, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına 31 Mayıs 2024 tarihinde Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiinde bulunan dubleks meskenin satın alınması soruldu.

MASAK ve tapu kayıtlarına göre söz konusu taşınmaz için satıcı Nedim Dinçbay’a “1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli” açıklamasıyla 10 milyon TL gönderildiği, ayrıca tapu harcı kapsamında 200 bin TL ödeme yapıldığı dosyaya yansıdı.

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Balcıoğlu, villanın 10 milyon TL bedelle satın alındığını, paranın kaynağına ilişkin olarak ise, “Bütün parayı ben kendi birikimimden verdim. Eşimin bu konuda herhangi bir desteği olmamıştır” dedi.

İfade tutanağında, aynı gün Hayriye Sena Balcıoğlu hesabında 1 milyon 5 bin TL nakit yatırma, 278.500 dolar çekme ve yaklaşık 8 milyon 996 bin TL nakit yatırma işlemlerinin bulunduğu da Balcıoğlu’na soruldu. Balcıoğlu, bu paraları eşine kendisinin verdiğini, işlemlerin Sunflower’daki villa alımı için yapıldığını söyledi.

Tapu işleminin yapıldığı gün Balcıoğlu’nun, Bektaşoğlu Döviz sahibi Yavuz Dirik ile birden fazla telefon görüşmesi yaptığı da dosyaya girdi. Balcıoğlu, bu görüşmelerin 278.500 doların banka kuru ile döviz bürosundaki kurunun karşılaştırılması amacıyla yapıldığını belirterek, “Bozdururken zarar uğrayıp uğramadığımı sormak adına kendisini gün içerisinde birkaç defa aradım” savunmasını yaptı.

Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında, Silivri’de müteahhitler ve işletme sahiplerinden “bağış” adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu’na soruldu.

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Balcıoğlu, bu iddiaları reddederek Gıda Bankası’nın belediyeden bağımsız bir dernek olduğunu, Dernekler Masası tarafından denetlendiğini, imar, ruhsat ve iskân işlemleri karşılığında hiç kimseden maddi menfaat temin etmediğini savundu.

Dosyada Nihat Nahit Sarayönü isimli şahsın Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 250 bin TL, Silivri Belediye Başkanlığı’na ise farklı tarihlerde “bağış” açıklamasıyla 1 milyon 734 bin 230 TL ve 40 bin 848 TL gönderdiği tespitleri de yer aldı. Balcıoğlu, Sarayönü’nü tanımadığını, söz konusu şirketin ruhsat işlemleriyle ilgili hiçbir görüşmesinin olmadığını ve 250 bin TL’yi kesinlikle almadığını savundu.

Balcıoğlu’na Çanta Kooperatif arsası satışı da soruldu. Dosyaya göre Silivri Belediyesi’ne ait 695/4-22 parseller, İkitelli İşyeri Kooperatifi’ne 35 milyon 500 bin TL’ye satıldı. Bilirkişi raporunda belediyenin yaklaşık 21 milyon 522 bin TL kamu zararına uğratılmış olabileceği kanaatine yer verildi. Balcıoğlu ise satışın belediye meclisi kararı ile alındığını, arsanın NATO boru hattının geçtiği dar ve uzun, imar bakımından atıl bir yer olduğunu söyledi. Balcıoğlu, belediyenin burayı satarak zarar etmediğini savundu.

İfade tutanağında, Balcıoğlu’na 450 bin dolarlık rüşvet iddiası kapsamında Naci Aydın, Fatih Yavuz ve kendisinin aynı gün ortak baz kayıtları da soruldu. Balcıoğlu, Naci Aydın ile görüşmelerinin Silivrispor ve STK faaliyetleriyle ilgili olduğunu, 27 Aralık 2024 günü Fatih Yavuz ile Naci Aydın arasındaki baz birlikteliğinin sebebini bilmediğini savundu.

Rolex saat iddiaları da ifade tutanağında yer aldı. Balcıoğlu, kendisi ve eşi adına 10’ar milyon TL değerinde iki Rolex saat alındığı iddialarını kabul etmedi. Rolex bayisinden gelen yazılarda kendi ve eşinin adına fatura bulunmadığını öne süren Balcıoğlu, sosyal medyada gündeme gelen saatin ise Rolex değil, yaklaşık 8 bin TL değerinde Guess marka saat olduğunu savundu.

Balcıoğlu, ifadesi boyunca hakkındaki tüm rüşvet, menfaat temini, usulsüz bağış, kamu zararı ve lüks harcama iddialarını reddetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; belediyedeki imar, ruhsat, bağış, ihale ve menfaat iddialarına ilişkin incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.