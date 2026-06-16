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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Miami ve Londra'dan yabancı yatırımcı desteği bekleniyor

        Miami ve Londra'dan yabancı yatırımcı desteği bekleniyor

        Savaşın bitmeye yüz tutması ile kayıplarını telafi eden Borsa İstanbul gözünü gelecek hafta pazartesi Bank of America çarşamba BNP Paribas'nın yapacağı Türkiye konferanslarına dikti. Özellikle yabancı yatırımcıların sattıkları hisseleri geri alması için bu konferansların önemli olduğu belirtiliyor. BNP Paribas'ın Londra'daki toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı öğrenildi.  Diğer yandan çarşıda pazarda ucuzlayan meyve sebze, düşen petrol fiyatı ile enflasyonda iyimserlik arttı. NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olması da Türkiye'nin jeopolitik ve askeri öneminin arttığı anlamı taşıcağı ve siyasi destek mahiyetinde olduğu için borsacıları heyecanlandırıyor.

        Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Borsa 5'liye umut bağladı

        Borsa İstanbul, İran ile ABD arasındaki mutabakatın ardından yüzde 5.3 ve 22 Mayıs'tan bu yana yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Petrol fiyatlarının 95 dolardan yüzde 14 düşüşle 81 dolara inmesi Türkiye gibi doğrudan enerji ithalatçısı ülkeler için başta enflasyona olan etkisi olmak üzere çok şey ifade ediyor. Geçen hafta cuma gününden bu yana petrol fiyatlarının gerileyeceği ve uygulanan dezenflasyon sürecinin kaldığı yerden devam edeceği yani faiz indirimlerinin de yeniden başlayacağı beklentisi ile başta faize duyarlı banka ve holdingler olmak üzere bir çok hisse hızla yükseldi. Maliyetleri arasında jet yakıtın önemli yer tuttuğu THY ve benzeri havayolu şirket hisselerindeki tırmanışı da es geçmeyelim.

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        NET 1.5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

        Şimdi ise bir yandan savaşın bitiyor olmasının iyimserliği sürürken diğer yandan gelecek hafta pazartesi (22 Haziran) Bank of America'nın Miami'de yapacağı Türkiye Konferansı ile BNP Paribas'ın çarşamba günü (24 Haziran) Londra'da yapacağı Türkiye temalı konferans önem kazandı. BNP Paribas'ın Londra'daki toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı öğrenildi. Kaynaklar bu toplantıya yoğun ilginin olduğunu belirtiyor.

        Borsa İstanbul yabancı yatırımcı katılım olmadan yükselmekte her zaman zorlanıyor. Yabancıların borsada şu anda 3 trilyon liralık hissesi bulunuyor. Yabancı yatırımcı borsanın yüzde 33'üne sahip. Savaşın başından bu yana ise 3,2 milyar dolarlık satış 1,6 milyar dolarlık ise hisse asılımı yaptı yabancı yatırımcı. Nette 1 milyar 549 milyon dolar çıkış olduğu anlamına geliyor bu rakamlar. İşte bu konferanslar ile en azından 3.2 milyar dolarlık satışın geri gelmesi bekleniyor.

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        NATO ZİRVESİ VE ENFLASYON DİĞER DESTEKLER

        Diğer yandan çarşıda pazarda ucuzlayan meyve sebze, düşen petrol fiyatı ile enflasyonda iyimserlik arttı. Borsada enflasyonun eksi gelebileceğine dair konuşmalar yapılmaya başlandı. Son olarak daha önemli bir konu NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olması. Bu zirve Türkiye'nin jeopolitik ve askeri öneminin arttığı anlamı taşıyacağı ve siyasi destek mahiyetinde olduğu için borsacıları heyecanlandırıyor. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacak olması ayrı bir önem arzediyor. Bu nedenle Haziran'ın geri kalanında olmasa bile temmuzun ilk haftasından itibaren borsanın hem enflasyon hem NATO zirvesini satın aması bekleniyor.

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        #bank of america
        #Marril Lynch
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