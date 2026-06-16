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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı | Dış Haberler

        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında, 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edildiği bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, İran ve Lübnan konuları ele alındı.

        İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle dakikalar önce iptal ettiğini doğrulaması nedeniyle toplantıda tartışma yaşandı.

        Netanyahu, Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tischler'in mesajının bir hata olduğunu ileri sürerek "İsrail’in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı." ifadelerini kullandı.

        Haberde, güvenlik kabinesinde konuşulanların detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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        İsrail-İran çatışması

        İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

        İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

        İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

        8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

        İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'a yönelik büyük bir saldırı planladığını ancak Trump'ın talebiyle bu saldırının durdurulduğunu kaydetmiş, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tischler haberi bugün doğrulamıştı.

        *Fotoğraf: Kobi Gideon (GPO) - AA, arşiv fotoğrafıdır

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