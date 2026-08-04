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        Trabzonspor'da transferde mutlu son: Mohamed Salah

        Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, Trabzon'a geleceği tarih ve maliyeti belli oldu.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferi mutlu sonla tamamlandı. Trabzonspor, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı.

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        Dünyaca ünlü futbolcunun transferi, sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun bordo-mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.

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        YARIN ÖĞLEN İSTANBUL, AKŞAM TRABZON'DA!

        Transfer haberinin duyulmasının ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken, çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, 5 Ağustos Çarşamba günü öğlen saatlerinde özel uçakla İstanbul'a, akşam saatlerinde ise Trabzon’a getirilmesi planlanıyor.

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        17+5 MİLYON EURO MAAŞ KAZANACAK

        Transferle ilgili son detayları Hasan Tüncel aktardı. Tüncel, "Transfer bedeli 17+5 milyon euro. Ayrıca forma satışlarından da belirli bir pay verilecek. Trabzonspor, anlaşmanın büyük bölümünü sponsor desteğiyle karşılayacak. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte görüşmeleri yürüttü. Özellikle Başkan Doğan'ın görüşmelere Beşiktaş'tan önce başladığını öğrendim. Beşiktaş daha sonra görüşmelerden çekildi. O süreçte Trabzonspor bir adım öndeydi. Trabzonspor, Salah'ı maaşının belirli bir bölümünü peşin ödeyerek ikna etti." dedi.

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        PAPARA PARK'TA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

        Yıldız futbolcunun 12.30 sıralarında İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde ıslak imzayı atması bekleniyor. Başkan Doğan ve Salah, akşam saatlerinde ise Trabzon'a hareket edecek. Bordo-mavililerde 11 numaralı giyecek Salah için, 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

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        DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

        Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

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        TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA

        Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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        KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

        Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi.

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        Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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