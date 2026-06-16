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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Galatasaray ve Beşiktaş, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i istiyor

        Galatasaray ve Beşiktaş, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i istiyor

        Galatasaray ile Beşiktaş, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devinin uygun teklif gelmesi halinde Dusan Vlahovic'i satmayı düşündüğü öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Juventus'ta geleceği belirsizliğini koruyan Dusan Vlahovic için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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        Tuttospor'ta yer alan habere göre Sırp golcü, kariyerine ilişkin kararını vermek için acele etmiyor. Vlahovic'in kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

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        Haberde, Galatasaray'ın yıldız futbolcuya ilgisinin sürdüğü ve sarı-kırmızılıların cazip bir teklif sunması halinde oyuncunun bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirebileceği ifade edildi.

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        Öte yandan golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın da Vlahovic'in durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların transfer şartlarının oluşması halinde yıldız oyuncu için girişimde bulunabileceği kaydedildi.

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        Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Dusan Vlahovic, 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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