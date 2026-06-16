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        Haberler Gündem Politika CHP’de kritik toplantı: Yeni ihraç listeleri görüşülecek mi? 3 il başkanı değişecek mi? | Son dakika haberleri

        CHP’de kritik toplantı: Yeni ihraç listeleri görüşülecek mi? 3 il başkanı değişecek mi?

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler çarşamba gününe çevrildi. Yeni ihraç listelerinin ele alınabileceği belirtilen MYK toplantısı 5. Kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için topladığı 900 civarındaki imzayı genel merkeze teslim edecek. Peki ihracı beklenen kimler? Genel merkezin delege imzalarına yaklaşımı ne? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        CHP'de kritik toplantı

        CHP’de MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. Saat 14.00’teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor.

        İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

        Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İzmir için ise Şakir Başak’ın ismi ön plana çıkıyor. Çarşamba günü Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı yaklaşık 900 imzayı genel merkeze teslim edecek. İmzaları 74 il başkanı ve kalan 7 ilden delegeler iletecek. Tüzüğe göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi geriyor.

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        “900 DEĞİL 1900 İMZA DA OLSA BU HUKUKİ KOŞULDA KURULTAY OLAMAZ”

        Ancak Habertürk’e konuşan genel merkez kaynakları, değil 900 bin 900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılsa bile yeni bir mutlak butlan durumu ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar, olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini kaydetti.

        KILIÇDAROĞLU’NUN ATAMA YAPABİLECEĞİNİ BELİRTİYOR

        Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği belirtildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini ikinci dönem Özel’in görev sürelerini uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu’nun atama yapabileceğini söyledi.

        Kaynaklar Özgür Özel’in grup başkanı seçildiği toplantı için ise toplantının içerikle birlikte üç gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için Meclis Başkanlığına yapılan başvurudan “CHP’nin iç işleri” yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.

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