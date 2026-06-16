Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden milli takım kaptanları arasında Iğdır FK forması giyen futbolcular da yer aldı. Iğdır forması giyen oyunculardan Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıktı.

Curaçao Milli Takımı’nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık görevini Leandro Bacuna üstlendi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın İspanya ile karşı karşıya geldiği maçta ise takım kaptanı olarak Ryan Mendes görev yaptı. Böylece Iğdır FK, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda iki farklı milli takımın kaptanını kadrosunda bulunduran kulüpler arasında yer aldı.

Turnuvada farklı milli takımlarda forma giyen oyuncuların kaptanlık görevleri, kulüpler açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Alman ekibi Bayern Münih, üç oyuncusunun milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla zirvede yer aldı.

Leandro Bacuna, Curaçao formasıyla sahaya kaptan çıktı.

B.MÜNİH'TEN SONRA EN ÇOK KAPTAN IĞDIR FK VE PSG'DE!

Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK ile Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ise ikişer kaptanla Dünya Kupası’nda yer alan kulüpler arasında bulundu. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ve Ryan Mendes’in ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla birlikte Iğdır temsilcisi de bu alanda öne çıkan kulüpler arasına girdi.

2026 Dünya Kupası’nda forma giyen Iğdır FK futbolcuları Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, sportif prestijin yanı sıra FIFA’nın Kulüp Fayda Programı kapsamında Iğdır FK’ya ekonomik katkı da sağlayacak.

Yeşil Burun Adaları kaptanı Mendes, İspanya maçında mücadelesiyle alkış aldı.