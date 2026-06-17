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        Haberler Dünyadan Kraliyetin prestijli at yarışı Royal Ascot'ta şapkaların şıklık yarışı

        Kraliyetin prestijli at yarışı Royal Ascot'ta şapkaların şıklık yarışı

        Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Sadece bir at yarışına değil aynı zamanda bir moda gösterisine de sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot 2026, dün İngiltere'nin Ascot kentindeki Ascot Hipodromu'nda başladı.

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın gösterişli bir giriş yaptığı at yarışı organizasyonunun ilk gününde kraliyet ailesi üyeleri ve tanınmış sosyetik isimler dikkat çekici kombinleriyle öne çıktı.

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        77 yaşındaki Kral Charles ve 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, özel at yarışları haftasının resmi olarak başladığı Royal Ascot'taki Kraliyet Alayı'na öncülük etti.

        Kraliyet çifti, Dük ve Düşes Wellington'ın da eşlik ettiği ilk atlı arabayla yarış alanına geldi.

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        Arkalarından ikinci arabada ise Prenses Anne, Harriet Sperling ve Peter Phillips ile Kraliçe Camilla'nın yeğeni Ben Elliot yer alıyordu.

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        Diğer kraliyet üyelerinin de arabalarla geçit yaptığı Royal Ascot'ta Kral Charles ve Kraliçe Camilla, katı bir kıyafet kuralının geçerli olduğu Kraliyet Locası'na geçerek yarışı izledi. Royal Ascot'un kıyafet kuralında kadınlar için şapka ve diz hizasında elbise veya etek, erkekler için ise takım elbise ve silindir şapka kuralı var.

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        Kral ve Kraliçe, 2026 Royal Ascot'un ilk gününde yarışları ilgiyle takip etti.

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        20 Haziran'a kadar sürecek olan yarışların 2026 sezonu resmen başlarken, Kral ve Kraliçe bir mesaj da kaleme aldı. Kraliyet çifti, Royal Ascot'u küresel at yarışı endüstrisi için "yılın en önemli olaylarından biri" olarak nitelendirdi ve yarışın etkisine dair düşüncelerini paylaştı.

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        Kral ve Kraliçe, 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra onun çok sevdiği yarış atlarını miras alan isimler olarak yaptıkları açıklamada, "Biz de at sahibi ve yetiştiricisi olarak, Royal Ascot'ta yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan diğer yetiştiricilere bu son derece ilgi çekici mücadelede bol şans diliyoruz" dedi.

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        Kraliyet çifti, yarışta Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın en iyi atlarından bazılarının yarışmasının beklendiğini, Royal Ascot'un yaklaşık 200 ülkeden izleyici tarafından takip edileceğini de vurguladı.

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        'Royal Ascot' adını taşımasına rağmen, bu bir kraliyet ailesi etkinliği değil ve saray tarafından organize edilmiyor.

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        Bu yarışlar, Ascot şehri tarafından her yıl haziran ayında düzenleniyor ve beş gün boyunca yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi çekiyor.

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        Kraliyet ailesi, Kraliçe Anne'nin 1711'de açmasından bu yana Ascot Hipodromu'nu destekliyor. 200 yıl sonra, 1911'de Royal Ascot resmen Kraliyet Haftası ilan edildi.

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        Bu etkinlik, nesillerdir kraliyet ailesinin yaz takviminde önemli bir sosyal etkinlik olarak biliniyor. Yarışlara genellikle farklı günlerde farklı aile üyeleri katılıyor.

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        Kral Charles, 2023'te tahta çıkışından bu yana her yıl Royal Ascot'a katıldı. Kral, ilk yılında atı Desert Hero'nun kazanmasıyla büyük bir zafer elde etmişti.

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        Royal Ascot, sadece bir at yarışı organizasyonu değil, aynı zamanda seyircilerin şıklıklarını da konuşturduğu bir etkinlik.

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        Kadınlar için şapka kuralının zorunlu tutulduğu Royal Ascot'ta, birbirinden şık şapka tasarımları dikkat çekti.

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        Royal Ascot takipçileri, rengarenk şapkalarıyla kameralara poz verdi.

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