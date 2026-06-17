Kraliyetin prestijli at yarışı Royal Ascot'ta şapkaların şıklık yarışı

Kral ve Kraliçe, 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra onun çok sevdiği yarış atlarını miras alan isimler olarak yaptıkları açıklamada, "Biz de at sahibi ve yetiştiricisi olarak, Royal Ascot'ta yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan diğer yetiştiricilere bu son derece ilgi çekici mücadelede bol şans diliyoruz" dedi.